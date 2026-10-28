دیدار تیم‌های فوتبال گل‌گهر ایران و آرکاداغ ترکمنستان در آخرین بازی رفت لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل‌ گهرسیرجان در آخرین بازی از مرحله رفت لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا پذیرای تیم فوتبال آرکاداغ ترکمنستان در کشور تاجیکستان است. 

تیم گل گهر  نتایج خوبی در لیگ قهرمانان آسیا کسب نکرده و با یک باخت و یک تساوی و کسب یک امتیاز در انتهای جدول گروه B لیگ قهرمانان سطح دو آسیا قرار گرفته است. 

شاگردان سید مهدی رحمتی تاکنون طعم برد را در آسیا نچشیند و آنها به دنبال بردن حریف ترکمنستانی خود هستند تا از انتهای جدول فرار کنند و به صعود به مرحله بعد لیگ نخبگان آسیا امیدوار باشند. 

تیم گل‌گهر با شکست خانگی مقابل خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر راهی آسیا  شد و هفته یازدهم هم در لیگ بازی اش معوق شده تا این تیم سیرجانی چهارشنبه آینده  بازی برگشت با آرکاداغ ترکمنستان را برگژار کند.

در آن طرف، تیم آرکاداغ ترکمنستان یک برد و یک باخت دارد و بالاتر از گل گهر تک امتیازی در  رتبه سوم جدول گروه ایستاده است.

تیم آراکا داغ می خواهد برابر گل گهر به برتری برسد تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهد و با دست پر به ایران برگردد. 

رحمتی سرمربی گل‌گهر با اشاره به بدشانسی تیمش در گلزنی عنوان کرد :تیم آرکاداغ خیلی خوب و منظم است که با تمام توان و پرفشار روی توپ بازی می‌کنند و فضای خیلی کمی به تیم حریف می‌دهند، آنالیزشان کردیم و نقاط ضعف آنها را می‌دانیم و امیدوارم که بتوانیم به گل برسیم و از نقاط قوت آنها آسیب نبینیم.

همچنین گل‌گهر با سه باخت متوالی وارد این مسابقه می شود و‌امیدوار است نوار باخت های سریالی اش قطع شود.

برچسب ها: تیم گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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