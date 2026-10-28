باشگاه خبرنگاران جوان - بقائی در واکنش به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به نقض یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، در شبکه ایکس نوشت: اعتراف رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه هرگز به توافق اسلام‌آباد باور نداشته و آن را اتلاف وقت می‌دانسته است، یک بار دیگر اثبات کرد که آمریکا تا چه اندازه نسبت به تعهداتش بی‌اعتنا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: برای ایران البته این موضوع تازگی ندارد. واشنگتن سابقه‌ای طولانی در پیمان‌شکنی دارد و تعهدات بین‌المللی خود را مثل کالای یک بار مصرفی می‌داند که هرگاه رعایت آنها برایش نامطلوب یا دشوار شود، به‌سادگی کنار می‌گذارد.

بقائی ادامه داد: با وجود این، هیچ توجیهی وجود ندارد که کشورهای اروپایی و دیگر توجیه‌گران اقدامات واشنگتن همچنان به تطهیر رفتارهای خلاف قانون آمریکا و مصون‌سازی این کشور از پاسخ‌گویی ادامه دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نقض تعهدات را نمی‌توان توجیه کرد؛ حقوق بین‌الملل را نمی‌توان گزینشی اجرا کرد؛ با فضاسازی و وارونه‌نمایی سیاسی نمی‌توان واشنگتن را از پاسخ‌گویی در قبال خلاف‌کاری‌هایش تبرئه کرد.