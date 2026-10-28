باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات ابراهیم الهاشمی مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر درباره سفر مقام‌های ارشد پاکستان، ترکیه و عربستان به تهران، گفت: نشست چهارجانبه تهران فی‌نفسه نشانه حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در قبال مصالح مشترک ملت‌های منطقه است و جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای منطقه از جمله قطر انتظار دارد در سیاست‌ها و رویکردهای خود متقابلا حسن نیت نشان دهند و با رعایت اصل حسن همجواری از تکرار برخی اقدامات خصوصا اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت تجاوز نظامی علیه ایران جدا خودداری ورزند.

ملکی با اشاره به مباحث مفید مطرح‌شده در نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان در تهران، به مقام قطری توصیه کرد با در نظر داشتن نقش قطر در روندهای دیپلماتیک جاری، در اظهار نظرهای رسانه‌ای دقت نظر بیشتری به خرج دهد.

منبع: وزارت خارجه