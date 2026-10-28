رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقام قطری توصیه کرد با در نظر داشتن نقش قطر در روندهای دیپلماتیک جاری، در اظهار نظرهای رسانه‌ای دقت نظر بیشتری به خرج دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات ابراهیم الهاشمی مدیر اداره رسانه و ارتباطات وزارت خارجه قطر درباره سفر مقام‌های ارشد پاکستان، ترکیه و عربستان به تهران، گفت: نشست چهارجانبه تهران فی‌نفسه نشانه حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران در قبال مصالح مشترک ملت‌های منطقه است و جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای منطقه از جمله قطر انتظار دارد در سیاست‌ها و رویکردهای خود متقابلا حسن نیت نشان دهند و با رعایت اصل حسن همجواری از تکرار برخی اقدامات خصوصا اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت تجاوز نظامی علیه ایران جدا خودداری ورزند.

ملکی با اشاره به مباحث مفید مطرح‌شده در نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان در تهران، به مقام قطری توصیه کرد با در نظر داشتن نقش قطر در روندهای دیپلماتیک جاری، در اظهار نظرهای رسانه‌ای دقت نظر بیشتری به خرج دهد.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: وزارت خارجه ، مذاکرات ایران و آمریکا ، میانجیگری
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