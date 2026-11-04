کارشناس مسائل اسرائیل گفت: در حالی که نتانیاهو بر ادامه تقابل نظامی علیه ایران تأکید دارد، مخالفان او بر عملیات‌های امنیتی و خرابکاری تمرکز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد -  منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان این‌که بیشتر احزاب اسرائیل در مخالفت با جمهوری اسلامی اشتراک نظر دارند، اظهار کرد: تفاوت اصلی جریان‌های سیاسی این رژیم در میزان تمایل به رویارویی، شیوه اقدام و توانایی جلب حمایت بین‌المللی علیه ایران است؛ از این رو، نتیجه انتخابات می‌تواند سطح و شکل تقابل دو طرف را تغییر دهد، اما لزوماً به پایان آن منجر نخواهد شد.

نتانیاهو و احتمال تداوم درگیری نظامی

این کارشناس مسائل اسرائیل با اشاره به مواضع بنیامین نتانیاهو گفت: او در تبلیغات انتخاباتی خود بر ادامه سیاست تغییر رژیم در ایران تأکید کرد؛ نتانیاهو بخش مهمی از راهبرد سیاسی خود را بر تقابل با ایران بنا کرده است. برجسته کردن این موضوع در کارزار انتخاباتی همچنین می‌تواند توجه افکار عمومی اسرائیل را از پیامد‌های حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و ناکامی‌های امنیتی آن روز منحرف کند.

مخالفان نتانیاهو و تغییر شیوه تقابل

وی با اشاره به مواضع نفتالی بنت و گادی آیزنکوت اظهار کرد: مخالفان نتانیاهو نیز خواهان تغییر نظام سیاسی ایران هستند، اما معتقدند حملات هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین هدفی را محقق کند. از نگاه آنها، اقدامات نظامی باید به تضعیف ساختار سیاسی ایران منجر شود، نه اینکه اسرائیل مستقیماً مسئولیت تغییر حکومت را بر عهده بگیرد.

براتی ادامه داد: احتمال دارد تقابل با ایران بیشتر در قالب عملیات‌های امنیتی، ترور، خرابکاری و حملات سایبری دنبال شود. در نتیجه، ممکن است از شدت درگیری نظامی مستقیم کاسته شود، اما رویارویی در سطح امنیتی ادامه پیدا کند.

نقش دولت آمریکا در محاسبات اسرائیل

این کارشناس مسائل اسرائیل: تضعیف توان موشکی و ظرفیت هسته‌ای ایران، محدود کردن محور مقاومت و تغییر نظام سیاسی کشور از جمله اهداف اعلام‌شده نتانیاهو است. با این حال، میزان تحقق این اهداف به رویکرد دولت آینده اسرائیل، شرایط منطقه‌ای و هزینه‌های احتمالی درگیری بستگی خواهد داشت.

براتی تأکید کرد: نتیجه انتخابات اسرائیل و انتخاب نخست‌وزیر بیش از آن‌که اصل تقابل با ایران را تعیین کند، بر شیوه و سطح آن اثر می‌گذارد؛ تقابلی که می‌تواند از درگیری نظامی مستقیم تا عملیات‌های امنیتی و سایبری ادامه یابد.

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، بنیامین نتایاهو ، حمله اسرائیل به ایران ، هفتم اکتبر
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