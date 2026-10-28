باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد گفت: سؤال از وزیر، حق نمایندگان مجلس است. زمانی که وزیر برای پاسخ‌گویی به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور پیدا می‌کند، اگر نتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه دهد، نمایندگان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند و به او کارت زرد بدهند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر وزیری سه کارت زرد دریافت کند، زمینه برای استیضاح او فراهم می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: شرایط کنونی کشور، شرایط خاصی است. یکی از موضوعات مطرح ‌شده، مشکلات اقتصادی بوده است که وزیر در پاسخ به آن نتوانست نمایندگان را به‌طور کامل قانع کند. نمایندگان وظیفه دارند عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند و هر جا که پاسخ ارائه‌شده قانع‌کننده نباشد از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید من در چندین مورد، ازجمله در چارچوب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوعاتی را درباره عدم اجرای تکالیف قانونی پیگیری کرده‌ام. هر جا مشاهده کنیم که از اجرای قانون استنکاف می‌شود یا سیاست‌های مصوب به‌درستی اجرا نمی‌شوند، طبیعی است که از ابزارهای قانونی و نظارتی خود استفاده کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه قیمت ارز تأثیرگذار باشد، اما آنچه من از رفتار و رویکرد وزیر می‌بینم، نشان می‌دهد که بیشتر به‌دنبال آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت تعیین نرخ در بازار آزاد است؛ به این معنا که چندنرخی نداشته باشیم.

صمصامی گفت: براساس اطلاعاتی که به‌صورت غیرمستقیم از جلسات و تصمیم‌گیری‌ها به دست من می‌رسد، به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد روند موجود را دنبال می‌کند. اخیراً هم شنیدید که نامه‌ای وزارت صمت به بانک مرکزی ارسال شده و در آن، کالاها به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قرار است فقط کالاهای اساسی با نرخ ۱۸۵ هزار تومان تأمین ارز شوند و سایر کالاها با نرخ توافقی که به نرخ بازار آزاد نزدیک است، ارز دریافت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اضافه کرد: اگر چنین سیاستی اجرا شود، ممکن است در ماه آینده موج تورمی شدیدی ایجاد شود و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد آید. نگرانی من این است که اتفاقاتی مشابه تورم شدیدی که در دی‌ماه به جامعه تحمیل شد، بار دیگر تکرار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می‌رسد برخی مسئولان توجه کافی ندارند، اما مردم با وجود تمام مشکلات اقتصادی، همچنان به نظام و کشور خود علاقه‌مند هستند.

این نماینده مجلس می‌گوید نمایندگان مجلس باید اعتراض کنند و در برابر این تصمیم‌ها موضع بگیرند و برای جلوگیری از اجرای سیاست‌هایی که به تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شوند، اقدام کنند.

صمصامی تصریح کرد: ابزار نمایندگان برای پیگیری این مسائل، همان ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس است؛ ازجمله سؤال از وزیر و استیضاح. این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ زیرا یکی از نگرانی‌های اساسی ما، روندی است که در آن نرخ ارز به‌تدریج آزادتر می‌شود، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت، مسئولان تمام مشکلات را به نقدینگی نسبت می‌دهند برای مثال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهارنظری مطرح می‌کند مبنی بر اینکه نرخ دلار در بازار ایران باید به ۳۰۰ هزار تومان برسد سپس فشارهای تحریمی افزایش پیدا می‌کند و شوک به بازار ارز ایران وارد می‌شود که در نتیجه نرخ ارز بالا می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مسئله مهم این است که همین افزایش نرخ ارز، از طریق تصمیم‌های بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط، به سفره مردم منتقل می‌شود و هزینه‌های زندگی آنان را افزایش می‌دهد بنابراین از نگاه من، خطر فروپاشی اقتصادی صرفاً از بیرون و به‌دست آمریکا ایجاد نمی‌شود بلکه سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز می‌توانند در تشدید این وضعیت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند البته مردم تاکنون صحنه را ترک نکرده‌اند و در برابر مشکلات ایستادگی کرده‌اند.