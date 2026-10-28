رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران، لرستان قهرمان» امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه، از ساعت ۸:۳۰ صبح در شهر‌های مختلف استان لرستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران، لرستان قهرمان» امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه، با اعلام زمان و مکان برگزاری در شهر‌های مختلف استان لرستان برگزار خواهد شد.

این رزمایش از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند با توجه به محل سکونت خود، در نقاط اعلام‌شده در شهر‌های مختلف استان حضور پیدا کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، محل برگزاری رزمایش در شهر‌های لرستان به شرح زیر است:

جزئیات محل برگزاری رزمایش در شهر‌های لرستان

 خرم‌آباد: خیابان انقلاب

 ازنا: میدان راه‌آهن

 الیگودرز: از میدان امام خمینی (ره) تا میدان امام حسین (ع)

 بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

 پلدختر: میدان شهید بهشتی

 چگنی: از گلزار شهدا تا مصلی صاحب‌الزمان (عج)

 دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی (ره) 

دورود: میدان ولایت

 رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی (ره)

 سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

سلسله: خیابان شهدای اقتدار

 کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

 معمولان: خیابان امام خمینی (ره)، سه‌راهی فرمانداری

 این رزمایش امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در نقاط تعیین‌شده برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان برای حضور در این برنامه می‌توانند با مراجعه به محل اعلام‌شده در شهر خود، از مسیر و محل برگزاری مطلع شوند.

برچسب ها: جان فدا ، لرستان
خبرهای مرتبط
مراسم اعلام برگزیدگان اولین جشنواره هنری ادبی جان فدا
برگزاری ویژه برنامه شعر جان فدا در هرمزگان
نمایشگاه آثار تجسمی "جان‌فدا" در تبریز+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز برداشت سیب‌زمینی در بخش بیرانوند؛ پیش‌بینی تولید ۳ هزار تن محصول
مکان برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» در ۱۳ شهر لرستان
لرستان، بهشت سبز ایران؛ از زخم آتش تا امید به حفاظت
آخرین اخبار
لرستان، بهشت سبز ایران؛ از زخم آتش تا امید به حفاظت
مکان برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» در ۱۳ شهر لرستان
آغاز برداشت سیب‌زمینی در بخش بیرانوند؛ پیش‌بینی تولید ۳ هزار تن محصول
سه پرونده مهم اقتصادی و گردشگری لرستان روی میز پیگیری قضایی
تالاب‌های لرستان؛ نبض آبی و پناه آخر پرندگان در زاگرس
بروجرد در ثبت رسمی پیش‌فروش ساختمان رکورد زد؛ گامی تازه برای شفافیت در بازار مسکن
محدودیت‌های ترافیکی رزمایش «جان‌فدا ۲» در خرم‌آباد اعلام شد
۸۵ درصد نیاز کشاورزی کشور در داخل تولید می‌شود
کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد غیرمجاز در شهرستان الیگودرز