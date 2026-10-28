باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران، لرستان قهرمان» امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه، با اعلام زمان و مکان برگزاری در شهر‌های مختلف استان لرستان برگزار خواهد شد.

این رزمایش از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود و شهروندان می‌توانند با توجه به محل سکونت خود، در نقاط اعلام‌شده در شهر‌های مختلف استان حضور پیدا کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، محل برگزاری رزمایش در شهر‌های لرستان به شرح زیر است:

جزئیات محل برگزاری رزمایش در شهر‌های لرستان

خرم‌آباد: خیابان انقلاب

ازنا: میدان راه‌آهن

الیگودرز: از میدان امام خمینی (ره) تا میدان امام حسین (ع)

بروجرد: از میدان قیام به سمت میدان تختی

پلدختر: میدان شهید بهشتی

چگنی: از گلزار شهدا تا مصلی صاحب‌الزمان (عج)

دلفان: از میدان بعثت تا میدان امام خمینی (ره)

دورود: میدان ولایت

رومشکان: شهر چغابل، حدفاصل خیابان رهبری تا میدان امام خمینی (ره)

سپیددشت: از ورودی شهر تا جایگاه مرکزی شهر

سلسله: خیابان شهدای اقتدار

کوهدشت: روبه‌روی بنیاد شهید

معمولان: خیابان امام خمینی (ره)، سه‌راهی فرمانداری

این رزمایش امروز چهارشنبه ششم آبان‌ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در نقاط تعیین‌شده برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان برای حضور در این برنامه می‌توانند با مراجعه به محل اعلام‌شده در شهر خود، از مسیر و محل برگزاری مطلع شوند.