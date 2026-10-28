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 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

طرح ادعا‌های بی‌اساس درباره تحولات منطقه‌ای، از جمله اتهام واهی حمله به امارات، بار دیگر عمق محاسبات اشتباه و ناآگاهی تحلیل‌گران غربی را نسبت به واقعیت‌های ایران به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی مواضع و تحلیل‌های اخیر برخی صاحب‌نظران و چهره‌های رسانه‌ای غربی، از جمله اظهارات منتسب به تحلیل‌گرانی همچون «پاتریک»، حاکی از تداوم انتشار ادعاهای نادرست و فضاسازی علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. یکی از نمونه‌های برجسته این رویکرد، طرح شوکه‌کننده و غیرواقعی ادعای «حمله نظامی ایران به امارات» بوده که نشان‌دهنده دستپاچگی و ناآگاهی مفرط طراحان این‌گونه ادعاها است.

تحلیل‌گران و ناظران سیاسی با اشاره به ناکامی مداوم دشمنان در شناخت توانمندی‌ها و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، تأکید می‌کنند اتخاذ مواضع شتاب‌زده و اشتباهات مکرر تحلیلی در قبال ایران، نشان‌دهنده بن‌بست راهبردی طرف‌های متخاصم است. به باور کارشناسان، ساخت چنین سناریوهای فاقد پشتوانه نه‌تنها به اهداف خود در سیاه‌نمایی علیه ایران دست نخواهد یافت، بلکه بیش از پیش از اعتبار مدعیان و رسانه‌های حامی آنان خواهد کاست.

 

 
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