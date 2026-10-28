شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از آسفالت فرسوده شهرک صنعتی کجوار به طرف پتروشیمی در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار به طرف پتروشیمی از توابع شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، با مشکل آسفالت فرسوده دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه روز‌های زیبای پاییزی را سپری می‌کنیم، بارش رحمت الهی مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما جمعی از کارگران کارخانجات در شهرک صنعتی کجوار شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، به طرف پتروشیمی هستیم، مدتی است آسفالت ابتدای حوزه جاده حراستی پتروشیمی، فرسوده شده است. البته این جاده مرمت شد، اما بعد از یک ماه مجدد خراب شد، بطوریکه این جاده گود و برآمدگی و ناهموار شده و همه وسایل نقلیه سرویس و کامیون و سواری باری با مشکل تردد رو‌به‌رو هستیم خواهش می‌کنم به گوش مسئولان این شهرستان برسانید با تشکر

گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده

گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده

گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده

گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده

گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده

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برچسب ها: آسفالت فرسوده ، سوژه خبری ، راه و شهرسازی
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گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده
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