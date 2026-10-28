مسکو اعلام کرد که سه نفتکش روسی حامل حدود ۹۲۴ هزار بشکه گازوئیل در مسیر سواحل شرقی آمریکا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه بامداد چهارشنبه اعلام کرد که سه تانکر حامل گازوئیل این کشور به سمت آمریکا در حرکت هستند و انتظار می‌رود تانکر چهارم روز چهارشنبه این مسیر را طی کند. این بخشی از توافق بین واشنگتن و مسکو برای تامین سوخت و کاهش تحریم‌ها است.

کپلر، شرکتی متخصص در ردیابی ترافیک دریایی، تایید کرد که سه نفتکش تالیسمان، لروی و آگیلویه وانندس، تقریبا ۹۲۴۰۰۰ بشکه گازوئیل حمل می‌کنند که معادل حدود یک سوم مصرف روزانه این سوخت توسط بخش حمل و نقل آمریکا است.

طبق داده‌های شرکت، این نفتکش‌ها بین ۱۶ تا ۲۲ اکتبر بندر پریمورسک روسیه را ترک کردند و پیش‌بینی می‌شود که بین ۷ تا ۱۱ نوامبر به ساحل شرقی آمریکا برسند.

نفتکش «آگوی وانیندیس» به سمت نیویورک در حرکت است، در حالی که دو نفتکش دیگر به سمت بنادری در سواحل اقیانوس اطلس در حرکتند.

این نفتکش‌ها درحالی بسوی آمریکا درحرکتند که «تالیسمان» مشمول تحریم‌های آمریکا و اروپا است و تحریم‌های انگلیس و اروپا شامل نفتکش «لیرو» نیز می‌شود.

در ۹ اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، برای کاهش تحریم‌های مسکو در ازای تامین گازوئیل روسیه برای بازار‌ها خبر داد.

ترامپ گفت که روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار‌های آمریکا و جهان عرضه خواهد کرد، و پس از آن ۵۰۰ هزار تن در ماه نوامبر و سپس ۱ میلیون تن دیگر.

ترامپ این عرضه‌ها را به هدف کاهش قیمت سوخت در آمریکا، به ویژه برای کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون، مرتبط دانست.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، بحران سوخت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
ترامپ قمارباز سگ زرد اپستینی کودک خوار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
پوتین مثلا ابرقدرت هست آمریکا هرطوردلش بخواهد روس راتحریم می‌کند والان هم بخاطر کمبود سوخت ازروس گازوئیل گرفت
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