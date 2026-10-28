مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از هزینه کرد ۱۳۰۰ میلیارد ریال برای تامین و تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز و بهره وری ۱۰۰ درصدی از اعتبارات تخصیص یافته در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علیرضا راشکی  با تشریح این خبر گفت: در شش ماهه نخست امسال مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و استانی جهت تامین و تکمیل زیر ساخت‌ها و پروژه‌های فنی و عمرانی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هزینه شد.

وی اظهار داشت: این هزینه کرد به منظور ارائه خدمات زیر ساختی و عمرانی لازم جهت استقرار سرمایه گذاران، کارآفرینان و بهره مندی صاحبان صنایع مستقر در پهنای شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان پرداخت شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی و برخی محدودیت‌ها در تامین منابع مالی، درصد تحقق عملکرد شهرک سازی بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده در نیمه نخست امسال، ۵۰ درصد احتساب شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش عملکرد و بهره وری را نشان می‌دهد و این خود گواهی روشن بر مدیریت منابع و مصارف و استفاده حداکثری از اعتبارات و دارایی‌ها در این شرکت استانی قلمداد می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در بیان اقدامات انجام شده فنی افزود: ایجاد فاز عملیاتی به مساحت ۲۵ هکتار، زیر سازی و احداث راه دسترسی، احداث و اجرا و تکمیل شبکه برق، تکمیل شبکه گاز و اجرای شبکه توزیع آب در گستره شهرک‌ها و نواحی صنعتی بخشی از فعالیت‌های عمده این شرکت بوده است.

راشکی خاطر نشان کرد: اجرای عملیات آسفالت در شهرک‌های صنعتی زاهدان، خاش و ایرانشهر و تکمیل شبکه برق در شهرک‌های صنعتی زاهدان و کنارک و همچنین ناحیه صنعتی بمپور از دیگر فعالیت‌های مهم شرکت شهرک‌های صنعتی استان در شش ماهه اول سال جاری می‌باشد.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در کنار اقدامات و پروژه‌های ذکر شده، تکمیل کانال بتنی مهار سیلاب در شهرک صنعتی کنارک، تکمیل ساخت آشیانه ایستگاه آتش نشانی ناحیه صنعتی دلگان و بهره برداری از آشیانه ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی ایرانشهر از دیگر دستاورد‌های معاونت فنی این شرکت در ایجاد، توسعه و تکمیل زیر ساخت‌ها به شمار می‌رود.

شهرک های  صنعتی استان 

برچسب ها: شهرک صنعتی ، واحدهای تولیدی
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