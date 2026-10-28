باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در پی انتشار گزارش‌هایی درباره فرار فلاویو بولسونارو، رقیب شکست‌خورده انتخاباتی خود، به آمریکا، اظهار داشت: «کسی که مخفیانه کشورش را ترک می‌کند، حتما چیزی برای پنهان کردن دارد.»

لولا در مراسمی در برازیلیا به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز تولدش افزود: «ترک برزیل به این شیوه، مایه شرمساری است.»

پیش‌تر، دو منبع به خبرگزاری رویترز گفته بودند که فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه، برزیل را به مقصد آمریکا ترک کرده است. این در حالی است که او از اجرای دستور دیوان عالی مبنی بر تحویل گذرنامه‌هایش خودداری کرده بود.

یک مقام ارشد پلیس فدرال برزیل نیز اعلام کرد که بولسونارو از هیچ‌یک از مبادی رسمی کنترل گذرنامه از کشور خارج نشده است.

منبع: النشره