سخنگوی اورژانس مازندران، از جان‌باختن ۶ نفر از جمله یک کودک ۹ ساله، در پی سقوط یک دستگاه پراید به دره در جاده کجور شهرستان نوشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زکریا اشکپور روز چهارشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: حادثه سقوط یک دستگاه خودروی پراید به دره شامگاه سه‌شنبه به مرکز پیام اورژانس غرب مازندران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه در منطقه کجور، ابتدای روستای لرگان، اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس مازندران با اشاره به تلفات این حادثه گفت: متأسفانه در این سانحه ۶ نفر شامل یک کودک ۹ ساله، دو زن و سه مرد جان خود را از دست دادند.

اشکپور ادامه داد: در این حادثه همچنین یک مرد ۱۹ ساله مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر انتقال یافت.

وی با بیان اینکه آخرین گزارش‌ها از وخامت حال مصدوم این حادثه حکایت دارد، خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی درباره این سانحه متعاقباً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
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