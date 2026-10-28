باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز چهارشنبه از احزاب یهودی خواست تا برای تشکیل یک کابینه راست‌گرای افراطی، پشت سر او «متحد» شوند و نسبت به تشکیل کابینه‌ای وابسته به احزاب عرب «هشدار» داد و تاکید کرد که جناح راستگرا از اکثریت قاطع در میان صهیونیست‌ها برخوردار است.

نتانیاهو در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در قدس اشغالی گفت: اردوگاه راستگرایان اکثریت قاطعی دارد که تشکیل یک کابینه قوی و منسجم را ضروری می‌کند.

او افزود: اکثریت یهودی‌ها و صهیونیست‌ها باید متحد شوند و کابینه‌ای که بر اساس حمایت احزاب عرب ضد صهیونیستی تشکیل شود، غیرقابل قبول است.

او خاطرنشان کرد که حزب لیکود، به گفته‌ی خودش، «بزرگترین حزب در اسرائیل» است.

نتانیاهو از رسانه‌هایی که سقوط حزبش را در انتخابات پیش‌بینی کرده بودند، انتقاد کرد و گفت: «نظرسنجی‌های پس از انتخابات ثابت کرد که لیکود جایگاه خود را به عنوان بزرگترین حزب اسرائیل حفظ کرده است.»

سخنرانی نتانیاهو همزمان با به‌روزرسانی نتایج نظرسنجی‌های پس از انتخابات بود که نشان از بهبود تخمین‌های کرسی‌های پیش‌بینی‌شده برای حزب لیکود و اردوگاه آن داشت، پس از آنکه برآورد‌های اولیه، اردوگاه رقیب به رهبری گادی آیزنکوت را اندکی پیش انداخته بود.

منبع: اسپوتنیک