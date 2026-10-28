باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اهواز، شهری با گستردگی جغرافیایی وسیع و حجم بالای ساخت‌وساز، سال‌هاست با مشکل مدیریت نخاله‌های ساختمانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تخلیه غیرمجاز این پسماندها در معابر، اراضی حاشیه‌ای و حتی حریم رودخانه، نه تنها منظره شهر را مخدوش کرده، بلکه به آلودگی خاک و آب نیز دامن زده است. حالا کارگروه مدیریت پسماند، با شناسایی کانون‌های بحرانی، به دنبال ساماندهی این وضعیت است.

سید محمد لاری بقال، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز، گفت: در نشستی که به تازگی در این خصوص برگزار شده، گزارشی از وضعیت مدیریت پسماندهای عادی و نخاله‌های ساختمانی شهر اهواز ارائه شد و حاضران درباره چالش‌های موجود و راهکارهای بهبود عملکرد دستگاه‌های مسئول به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین شهرداری اهواز گزارشی از نحوه مدیریت نخاله‌های ساختمانی، ساماندهی محل‌های تخلیه و ضرورت جلوگیری از تخلیه غیرمجاز این پسماندها در معابر و اراضی حاشیه‌ای شهر ارائه کرد.

لاری بقال با اشاره به شناسایی کانون‌های بحرانی تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر اهواز، بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی این نقاط، نصب تابلوهای هشدار، پایش مستمر، پاکسازی نقاط آلوده و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

صفیره؛ سایتی که باید ساماندهی شود

او ساماندهی سایت دفن پسماند صفیره را از دیگر محورهای مهم این جلسه عنوان کرد و اضافه کرد: با توجه به اختصاص تسهیلات از محل صندوق ملی محیط زیست برای تکمیل واحد پردازش، اجرای فاز دوم سلول شماره دو و احداث سلول جدید برای دفع نهایی پسماند، ضرورت دارد اقدامات لازم برای ساماندهی این سایت، پایش زیست‌محیطی و رفع مشکلات موجود با جدیت دنبال شود.

لاری بقال ادامه داد: در این جلسه، وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کوچک شهر نیز بررسی شد. تفکیک، بی‌خطرسازی، حمل و دفع اصولی این پسماندها از موضوعات حساس در حوزه سلامت عمومی و محیط زیست است و بر همین اساس، مقرر شد دستگاه‌های متولی گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های اصلاحی خود را ارائه کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز با تأکید بر نقش کارگروه مدیریت پسماند در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: حفاظت از محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی مستلزم اجرای دقیق مصوبات، نظارت مستمر بر مراکز تولید و دفع پسماند و همکاری مؤثر شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مسئول است.

لاری بقال افزود: پیگیری مصوبات این جلسه، به‌ویژه در زمینه ساماندهی نخاله‌های ساختمانی و رفع مشکلات کانون‌های بحرانی تخلیه غیرمجاز، به‌صورت مستمر در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز قرار دارد.

او در پایان گفت: مقرر شد در جلسه آینده کارگروه، گزارش اقدامات و میزان پیشرفت مصوبات، از جمله وضعیت ساماندهی کانون‌های بحرانی تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی، ارائه شود و موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری با هماهنگی فرمانداری اهواز پیگیری شود.

نخاله‌های ساختمانی اهواز، فقط زباله نیستند؛ نشانه‌ای از نظم شهری گسسته و نظارتی که سال‌ها کمرنگ بوده است. حالا کارگروه مدیریت پسماند، با شناسایی کانون‌های بحرانی و تأکید بر برخورد قانونی، گامی به پیش گذاشته است. اما پرسش اصلی این است: آیا این مصوبات، پیش از آنکه تل‌های نخاله دوباره در حاشیه شهر سر برآورند، به عمل می‌رسند یا در چرخه جلسات اداری متوقف می‌مانند؟