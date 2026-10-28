مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان از انجام ۴۶ هزار و ۸۹۳ مورد بازدید در قالب طرح ملی مهتاب از ابتدای سال جاری تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح ملی مهتاب اظهار داشت: این طرح با هدف ساماندهی انشعابات برق، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، بهبود فرآیند اندازه‌گیری مصرف و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق در سطح استان در حال اجراست.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا ۲۸ مهرماه، ۴۶ هزار و ۸۹۳ مورد بازدید انجام شده و ۱۲ هزار و ۹۳۱ مورد فروش انشعاب، ۱۱ هزار و ۸۶۸ مورد نصب انشعاب و ۵ هزار و ۹۳۴ مورد انشعاب نصب‌نشده در چارچوب اقدامات اجرایی این طرح به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق تصریح کرد: در این مدت، ۱۵ هزار و ۱۸۳ مورد برق غیرمجاز شناسایی شده و ۱۲۳ هزار و ۶۷۹ متر کابل غیرمجاز نیز جمع‌آوری شده است.

وی افزود: همچنین هزار و ۱۸۷ انشعاب از محل جمع‌آوری برق غیرمجاز واگذار شده و ۱۶ هزار و ۷۸۱ مورد فیوز محدودکننده با هدف اصلاح و ساماندهی وضعیت انشعابات تعویض شده است.

رئیسی ادامه داد: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری مصرف برق و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان، ۱۲ هزار و ۹۸۹ دستگاه کنتور معیوب و خراب تعویض و ۱۷ هزار و ۱۱۹ دستگاه کنتور نیز تعویض و هوشمندسازی شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در این طرح گفت: انجام ۹ هزار و ۴۱۸ مورد تست انشعابات کشاورزی، ۹ هزار و ۴۱۸ مورد تست مساجد و حوزه‌های علمیه، جمع‌آوری برق ۵۰ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز و آغاز فرآیند ساماندهی ۲۶۸ دستگاه ترانسفورماتور از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بازه زمانی بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب و تقویت اقدامات نظارتی و عملیاتی، نقش مهمی در کاهش تخلفات حوزه برق، صیانت از حقوق مشترکان، ساماندهی شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم دارد.

شرکت توزیع برق استان