باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر خدایی با اشاره به روند تولید میگوی پرورشی در سال جاری اظهار کرد: تولید میگوی پرورشی کشور روندی رو به رشد دارد و زنجیره تأمین در استان‌های مختلف، با وجود تفاوت در شرایط و شدت فعالیت، در حال کار است و گسست جدی در حلقه‌های این صنعت وجود ندارد.

وی افزود: فعالان این صنعت در بخش‌های مختلف با مشکلات مشترک و اختصاصی روبه‌رو هستند. کمبود نقدینگی، محدودیت زیرساخت‌هایی مانند برق، سیاست‌های محدودکننده دولتی، پیامد‌های جنگ و تحریم، محدودیت‌های تجاری و تغییرات آب‌وهوایی از مهم‌ترین مشکلات مشترک این بخش است.

خدایی با اشاره به مسائل اختصاصی هر بخش گفت: در بخش تکثیر، تأمین مولد، خوراک لاروی، نیروی متخصص خارجی و بیمه از جمله چالش‌هاست. در بخش پرورش نیز تأمین لارو سالم و عاری از بیماری، مدیریت بهداشتی مزارع، تراکم و اصلاح ساختار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: صنعت خوراک از نظر تعداد کارخانه‌ها توسعه یافته، اما تأمین نهاده همچنان دشوار است. با توجه به سهم حدود ۶۰ درصدی خوراک در قیمت تمام‌شده تولید، تأمین نقدینگی و برگشت پول از مسائل اصلی این بخش به شمار می‌رود. در بخش فرآوری و بازار نیز تأمین جعبه و کارتن، تجهیزات و تأسیسات، محدود شدن بازار‌ها و مشکلات دریافت وجوه صادراتی، فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

توسعه بازار؛ راهکار استفاده از ظرفیت‌های خالی

دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران درباره ظرفیت‌های بلااستفاده این صنعت اظهار کرد: در همه بخش‌ها ظرفیت خالی وجود دارد، اما میزان آن در محدوده‌ای نزدیک به شرایط عادی است. برنامه اتحادیه برای استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها بر توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی متمرکز است؛ زیرا تحریک تقاضا می‌تواند زمینه افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

روسیه فرصت صادراتی است، نه تهدید

خدایی درباره وابستگی صادرات میگوی ایران به بازار روسیه گفت: میگوی ایران تنها به یک مقصد صادر نمی‌شود و سال گذشته به ۱۵ کشور دنیا راه یافته است. وجود بازار قدرتمندی مانند روسیه در همسایگی ایران، فرصت مهمی برای صنعت میگو است و نباید آن را تهدید تلقی کرد.

وی با اشاره به تجربه اکوادور در صادرات میگو به چین افزود: بخش مهمی از موفقیت اکوادور در توسعه صنعت میگو به توانایی این کشور در حضور در بازار چین بازمی‌گردد؛ بنابراین، استفاده از بازار‌های بزرگ و در دسترس، بخشی از راهبرد توسعه صادرات است.

دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران تأکید کرد: صادرکنندگان ایرانی با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌ها و شرایط دشوار تجاری، بازار اروپا را نیز کنار نگذاشته‌اند و صادرات میگوی ایران به این قاره در هیچ سالی متوقف نشده است.

خدایی با بیان اینکه اتحادیه برای حفظ و توسعه مسیر‌های صادراتی تلاش کرده است، گفت: پیگیری موضوعاتی مانند تعرفه‌ها، اسناد و توافق‌های قرنطینه‌ای، مسیر‌های ترانزیتی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و مذاکراتی از جمله اقداماتی است که برای دسترسی به بازار‌های هدف انجام شده است.

وی افزود: آمار صادرات در شش‌ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد داشته است. با این حال، توسعه بازار‌های جدید به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود با پیچیدگی‌هایی همراه است.

میگوی ایران در بازار‌های هدف شناخته شده است

خدایی درباره برندسازی میگوی ایران اظهار کرد: میگوی ایرانی در بازار‌های هدف محصولی شناخته‌شده است و مشتریان در بازار‌هایی مانند روسیه و امارات، این محصول را می‌شناسند و متقاضی آن هستند؛ با این حال، برای معرفی بهتر و تقویت جایگاه آن همچنان باید کار بیشتری انجام شود.

وی درباره عرضه محصول با نشان تجاری مشخص توضیح داد: محدودیت‌های ناشی از تحریم در برخی بازار‌ها امکان درج صریح مبدأ ایرانی در اسناد و مدارک را دشوار کرده است. در بازار‌هایی که چنین محدودیتی وجود ندارد، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عرضه محصول با هویت تجاری مشخص در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با اشاره به تأسیس کنسرسیوم صادرات آبزیان ایران گفت: این کنسرسیوم با استفاده از سامانه رهگیری محصول موسوم به «دلفین»، در نظر دارد مسیر محصول را از مرحله ذخیره‌سازی در استخر تا برداشت و بسته‌بندی رصد کند و میگو را با درجه‌بندی‌های متناسب با بازار روسیه و قیمت‌گذاری متناسب با برند کنسرسیوم عرضه کند.

هزینه‌های لجستیک و بازگشت ارز؛ موانع توسعه صادرات

خدایی درباره مشکلات لجستیکی صادرات آبزیان بیان کرد: فعالان این صنعت برای مواجهه با محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت، راهکار‌هایی را دنبال کرده‌اند؛ هرچند این راهکار‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد و یکی از عوامل محدود ماندن بازار‌های صادراتی است.

وی مقررات بازگشت ارز صادراتی را از دیگر مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی، به‌ویژه بخش کشاورزی و شیلات، دانست و گفت: سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کنترل تخلفات احتمالی، مانعی برای صادرات و فعالیت صادرکنندگان ایجاد نکند.

خدایی افزود: کاهش احتمالی الزام بازگشت ارز بخش کشاورزی به ۸۰ درصد می‌تواند تسکینی موقت باشد، اما تا زمانی که سازوکار روشنی از سوی بانک مرکزی ارائه نشود، صادرکنندگان همچنان با پیچیدگی‌های موجود در مسیر بازگشت ارز مواجه خواهند بود.

وی ادامه داد: صادرکنندگان از یک سو با محدودیت‌های بانکی و تصمیمات اداری و از سوی دیگر با ریسک‌های صادراتی و دشواری دریافت ارز حاصل از فروش محصولات روبه‌رو هستند؛ شرایطی که می‌تواند بر تولید، اشتغال و صادرات اثر بگذارد.

مطالبه حمایت مؤثر از زنجیره تولید و صادرات

دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران درباره مطالبات این بخش از سازمان شیلات و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار فعالان این صنعت آن است که دستگاه‌های متولی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، از تولید و صادرات محصولات شیلاتی حمایت مؤثر داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تولید و صادرات اظهار کرد: با وجود تلاش مدیران و کارشناسان این دستگاه‌ها، مشکلاتی مانند تأمین نقدینگی از سوی بانک‌های عامل، محدودیت‌های بانکی و موانع مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست همچنان برطرف نشده و بخشی از مطالبات فعالان این صنعت باقی مانده است.