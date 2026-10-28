۱۳ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن در کردستان؛ ۸ نفر جان باختند

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ با فرارسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، خطر حوادث ناشی از نصب غیراصولی تجهیزات گازسوز و مسمومیت با مونوکسید کربن افزایش می‌یابد؛ گازی بی‌رنگ و بی‌بو که می‌تواند بدون هشدار محسوس، جان افراد را تهدید کند. آمار حوادث سال ۱۴۰۴ در استان کردستان، ضرورت توجه جدی به ایمنی وسایل گرمایشی، بررسی دودکش‌ها و افزایش آگاهی عمومی را بیش از پیش آشکار می‌کند

حسام امان‌الهی در گفت وگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزایش خطر حوادث مرتبط با وسایل گرمایشی هم‌زمان با آغاز فصل سرما، اظهار کرد: مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در صورت تجمع در محیط‌های بسته می‌تواند موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ شود؛ ازاین‌رو رعایت نکات ایمنی و اقدام به‌موقع برای پیشگیری از این حوادث اهمیت بسیاری دارد.

وی با اشاره به آمار حوادث سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در این سال ۵۷ مورد انفجار و آتش‌سوزی در استان رخ داد که ۵۷ مصدوم و ۶ فوتی بر جای گذاشت؛ همچنین در ۱۳ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن، متأسفانه هشت نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان کردستان ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، حوادث انفجار و آتش‌سوزی نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته، اما در حوزه مسمومیت با مونوکسید کربن و فوتی‌های ناشی از آن روند کاهشی گزارش شده است

امان‌الهی مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث را نصب غیراصولی وسایل گازسوز، انسداد یا عملکرد نامناسب دودکش، تأمین‌نشدن هوای کافی برای احتراق، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و به‌کارگیری نادرست وسایل گرمایشی عنوان کرد و گفت: همه افراد در معرض خطر مسمومیت با مونوکسید کربن قرار دارند، اما کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی ممکن است آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشند.

آموزش و اطلاع‌رسانی برای کاهش حوادث گاز

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان کردستان با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه این شرکت در فصل سرد سال بیان کرد: برگزاری همایش‌های «همیار گاز» ویژه دانش‌آموزان، آموزش نکات ایمنی در مدارس و تهیه و پخش تیزر‌های تلویزیونی و رسانه‌ای از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ مصرف ایمن گاز طبیعی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ایمنی شبکه گازرسانی، نگهداری و بازرسی تأسیسات، رسیدگی به گزارش‌های نشتی و اطلاع‌رسانی درباره خطرات استفاده نادرست از وسایل گازسوز از موضوعات مهم در پیشگیری از حوادث است.

امان‌الهی تأکید کرد: سالم بودن شبکه گاز به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی وسایل گرمایشی نیست و عملکرد صحیح وسیله، نصب اصولی دودکش، تأمین هوای کافی برای احتراق و سرویس دوره‌ای تجهیزات نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از مسمومیت دارد.

دودکش و وسایل گرمایشی پیش از آغاز سرما بررسی شوند

وی با توصیه به شهروندان برای استفاده از وسایل گازسوز استاندارد اظهار کرد: وسایل گرمایشی باید مطابق دستورالعمل سازنده و ضوابط فنی نصب شوند و سلامت اتصالات، وضعیت دودکش و مسیر خروج محصولات احتراق نیز به‌صورت دوره‌ای توسط افراد متخصص بررسی شود.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز کردستان افزود: استفاده از وسایل گرمایشی دست‌ساز، تغییر‌یافته یا فاقد تجهیزات ایمنی مناسب می‌تواند خطرآفرین باشد و شهروندان باید از به‌کارگیری تجهیزات نامتناسب با فضای مورد استفاده خودداری کنند.

امان‌الهی همچنین نسبت به استفاده از وسایل گازسوز نامناسب در اتاق خواب، حمام و فضا‌های بسته هشدار داد و گفت: تجمع محصولات احتراق در محیط‌های کم‌تهویه می‌تواند خطر مسمومیت را افزایش دهد و باز بودن پنجره یا وجود دریچه به‌تنهایی تضمین‌کننده ایمنی محیط نیست.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی تخصصی دودکش‌ها خاطرنشان کرد: شهروندان نباید تنها به نشانه‌های ظاهری برای اطمینان از عملکرد صحیح دودکش اکتفا کنند و در صورت مشاهده خرابی، انسداد، جداشدگی اتصالات یا احتمال برگشت محصولات احتراق به داخل ساختمان، باید استفاده از وسیله را متوقف کرده و برای رفع نقص از افراد متخصص کمک بگیرند.

سردرد و سرگیجه را جدی بگیرید

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان کردستان با اشاره به علائم مسمومیت با مونوکسید کربن گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی و گیجی از علائم احتمالی این مسمومیت هستند و در موارد شدید ممکن است به اختلال هوشیاری منجر شوند.

وی افزود: بروز هم‌زمان این علائم در چند نفر از اعضای خانواده یا بهتر شدن حال افراد پس از خروج از ساختمان می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده باشد؛ بنابراین در صورت شک به مسمومیت، همه افراد باید فوراً به فضای باز و هوای آزاد منتقل شوند و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

امان‌الهی تأکید کرد: شهروندان نباید برای بررسی منشأ خطر یا کمک به افراد گرفتار، بدون تجهیزات مناسب وارد محیط آلوده شوند؛ زیرا این اقدام ممکن است جان افراد دیگری را نیز به خطر بیندازد. همچنین تا زمانی که ایمنی ساختمان از سوی نیرو‌های متخصص تأیید نشده است، نباید به محل بازگشت.

وی درباره اقدامات ضروری هنگام نشتی گاز طبیعی نیز گفت: در صورت استشمام بوی گاز، باید از روشن کردن شعله، استعمال دخانیات و استفاده از کلید‌ها و تجهیزات برق‌ی در محل خودداری کرد و پس از خروج از محیط، از فضای امن با امداد گاز به شماره ۱۹۴ تماس گرفت. در صورت احتمال مسمومیت با مونوکسید کربن نیز تماس با اورژانس ۱۱۵ و در صورت نیاز به امداد و نجات، تماس با آتش‌نشانی ۱۲۵ ضروری است.

اقدام به‌موقع، حلقه تکمیل‌کننده پیشگیری از مسمومیت

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان کردستان با اشاره به شعار امسال روز پیشگیری از مسمومیت، «از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع؛ برای پیشگیری از مسمومیت»، اظهار کرد: آگاهی از خطر زمانی اثربخش است که به تشخیص علائم هشداردهنده و انجام اقدامات درست در زمان مناسب منجر شود.

امان‌الهی افزود: آموزش شهروندان درباره ماهیت مونوکسید کربن، علل تولید آن، علائم مسمومیت و نحوه خروج ایمن از محیط آلوده باید به‌صورت مستمر و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مدارس و همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی در پایان از خانواده‌های کردستانی خواست پیش از آغاز استفاده مستمر از وسایل گرمایشی، تجهیزات و دودکش‌های منازل خود را بررسی کنند و هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: پیشگیری از حوادث گازسوز مستلزم مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های مسئول و شهروندان است و با استفاده از وسایل استاندارد، نصب اصولی، نگهداری مناسب و اقدام به‌موقع هنگام مشاهده علائم خطر می‌توان از بسیاری از حوادث و خسارت‌های جانی جلوگیری کرد.

آمار حوادث و مسمومیت‌های ناشی از مونوکسید کربن در کردستان نشان می‌دهد که پیشگیری از این حوادث به رعایت مستمر اصول ایمنی، آموزش عمومی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نیاز دارد. بررسی وسایل گرمایشی و دودکش‌ها پیش از آغاز فصل سرما، استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه به علائم هشداردهنده می‌تواند از بسیاری از حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کند. در این میان، از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع» مستلزم آن است که آگاهی از خطر به رفتار ایمن تبدیل شود؛ چراکه در برابر قاتل خاموش، بی‌توجهی به یک نکته ایمنی ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.