جراح بیمارستان سینا گفت: نمونه خارجی فناوری نرم افزار تشخیص پارگی رگ شکمی بیماران در حدود ۱۵۰۰۰ دلار است که نمونه داخلی با قیمت حدود ۲۰۰ دلار طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - امین شکری، جراح بیمارستان سینا در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بیمارستان سینا نرم افزاری کاملا بومی طراحی شده است که در کمتر از یک دقیقه اطلاعات مد نظر را تحلیل کرده و مسائل مختلف را در اختیار جراح عروق قرار خواهد داد.

به گفته وی، نمونه خارجی فناوری نرم افزار تشخیص پارگی رگ شکمی بیماران در حدود ۱۵۰۰۰ دلار است که تنها بر روی یک رایانه قابلیت نصب دارد. نمونه داخلی با قیمت حدود ۲۰۰ دلار طراحی شده و در کامپیوتر‌های مختلف نصب و اجرا خواهد شد.

جراح بیمارستان سینا تصریح کرد: پارگی رگ آئورت خطرناک است و باعث کم خونی بیمار در صورت عدم تشخیص به موقع خواهد شد. بیمار در صورت پارگی رگ آئورت و عدم تشخیص به موقع آن دچار افت فشار خون خواهد شد. 

شکری بیان کرد: این نرم افزار که توسط متخصصان داخلی طراحی شده است در بین ۱۰ بیمار، آزمایش‌های بالینی‌اش را با موفقیت گذرانده است. 

وی تاکید کرد: در زمانی که بیماران با بیماری پارگی رگ اصلی شکم به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، تشخیص از اهمیت بالایی برای حفظ جان بیمار برخوردار است.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فناوری سلامت
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