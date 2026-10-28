باشگاه خبرنگاران جوان - حسن کشاورز مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اعمال محدودیت صادرات پیاز در این استان بر پایه ابلاغیه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس این ابلاغیه، صادرات پیاز از فارس با سقف ۱۵۰ تن در هفته انجام می‌شود.

او بیان کرد: این محدودیت در چارچوب ضوابط وزارت جهاد کشاورزی و با توجه به ضرورت مدیریت بازار این محصول اعمال می‌شود.

این مقام مسئول مدیریت محصولات کشاورزی با هدف تامین نیاز بازار داخلی و پیشگیری از نوسانات قیمت را از موضوعات مهم حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی برشمرد.

او بیان کرد: پیاز از اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار است و تنظیم روند عرضه و توزیع آن در بازار داخلی نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت و حفظ ثبات بازار ایفا می‌کند.

کشاورز اظهار کرد: این محصول به دلیل فصلی بودن تولید و هزینه‌های نگهداری، نیازمند مدیریت عرضه در دوره‌های اوج برداشت و کمبود است تا از جهش‌های قیمتی جلوگیری شود.

او ابراز کرد: استان فارس و به‌ویژه شهرستان اقلید از قطب‌های اصلی تولید پیاز کشور است. بر پایه آمار‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵۰ هزار تن پیاز از مزارع اقلید برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارجی شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: اقلید در سطح و تولید پیاز رتبه نخست استان فارس را دارد و بخش قابل توجهی از محصول آن به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود. با این حال، تصمیم تازه صادراتی نشان می‌دهد اولویت سیاست‌گذار، تامین بازار داخلی و جلوگیری از نوسان قیمت در استان و کشور است.

منبع جهاد کشاورزی فارس