باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده پسماند باغ‌ویلاهای بخش مرکزی دزفول، این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی محیط زیست شهرستان بدل شده است. باغ‌ویلاهای بخش مرکزی دزفول، سال‌هاست با مشکل مدیریت پسماند دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مسعود نوری‌پور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با تشریح مشکلات ناشی از مدیریت نامناسب این پسماندها می‌گوید: تخلیه و انباشت پسماند در محل‌های غیرمجاز، از جمله حریم جاده‌ها، زهکش‌ها، اطراف روستاها و اراضی جنگلی، علاوه بر ایجاد مناظر نامطلوب در مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی، پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی به همراه دارد.

مخاطرات بهداشتی؛ از سالک تا پشه آئدس

او با اشاره به مخاطرات بهداشتی ناشی از انباشت پسماند می‌افزاید: تجمع حیوانات و جوندگان موذی، افزایش حضور سگ‌های بلاصاحب، ایجاد کانون‌های زیستی مناسب برای پشه آئدس و افزایش احتمال بروز برخی بیماری‌های واگیر از جمله سالک، از پیامدهای احتمالی مدیریت نامناسب این پسماندهاست.

نوری‌پور با اشاره به پیگیری این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون و طرح آن در مکاتبات و جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های فنی مدیریت پسماند شهرستان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود برای نظارت و مدیریت پسماندهای تولیدی باغ‌ویلاها تأکید می‌کند و می‌گوید: تدوین سازوکار مشخص برای مدیریت این پسماندها ضروری است تا از تخلیه غیرمجاز آن‌ها جلوگیری شود و هزینه‌ها و پیامدهای ناشی از مدیریت نامناسب پسماند باغ‌ویلاها بر شهرستان تحمیل نشود.

ابوذر بیدلی، بخشدار مرکزی دزفول، نیز با تأکید بر ضرورت ساماندهی پسماند باغ‌ویلاها می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مسئول است. ساماندهی وضعیت موجود، از مطالبات همیشگی مردم بخش مرکزی بوده و با هدف رفع مشکلات زیست‌محیطی منطقه دنبال می‌شود.

تصمیم نهایی؛ عوارض خدمات از مالکان

در پایان این گفت‌وگو، نوری‌پور از تصمیم‌گیری درباره چگونگی ساماندهی پسماند باغ‌ویلاها و دریافت عوارض خدمات از مالکان خبر می‌دهد و می‌گوید: مقرر شد پس از تأیید طرح از سوی مراجع ذی‌ربط و ورود آن به مرحله اجرا، اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.

پسماند باغ‌ویلاهای دزفول، فقط یک مشکل محلی نیست؛ نشانه‌ای است از شکاف میان توسعه ویلاها و زیرساخت مدیریت پسماند. حالا با تدوین سازوکار و دریافت عوارض از مالکان، گامی به پیش گذاشته شده است.