پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در سه محور منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در جاده‌های گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در محور‌های استان گیلان خبر داد.

سرهنگ قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در اکثر محور‌های استان گیلان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده استاندارد تا پل کلاک، محور شهریار ـ تهران در محدوده شهریار تا شهر قدس و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیمه‌سنگین است.

برچسب ها: ترافیک ، راهور
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