باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌های مصوب بلیت هواپیما گفت: اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری از نظر قانونی متولی قیمت‌گذاری نیست، اما در صورت افزایش قیمت بلیت برخلاف نرخ‌های مصوب، موظف به برخورد با متخلفان است.

اخوان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قیمت بلیت هواپیما و بازگشت نرخ برخی پروازها به قیمت‌های قبلی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری از نظر قانونی اجازه ورود به موضوع نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ندارد و این موضوع در حیطه مسئولیت انجمن شرکت‌های هواپیمایی است.

وی افزود: با این حال، شرکت‌ها و عرضه‌کنندگان بلیت هواپیما حق ندارند نرخ‌های مصوب را به‌صورت خودسرانه افزایش دهند و در صورت افزایش قیمت برخلاف نرخ‌های تعیین‌شده، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است با متخلفان برخورد کند.

او در خصوص نرخ بلیت مشهد هم گفت: در حال حاضر نرخ بلیت مشهد بین همان نرخ‌های سابق بوده و در محدوده قیمتی ۷تا ۸ میلیون تومان و در برخی از زمان‌ها ۵ میلیون تومان هم است.