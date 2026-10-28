سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی در صورتافزایش قیمت بلیت برخلاف نرخ‌های مصوب، موظف به برخورد با متخلفان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به لزوم رعایت نرخ‌های مصوب بلیت هواپیما گفت: اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری از نظر قانونی متولی قیمت‌گذاری نیست، اما در صورت افزایش قیمت بلیت برخلاف نرخ‌های مصوب، موظف به برخورد با متخلفان است.

 اخوان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قیمت بلیت هواپیما و بازگشت نرخ برخی پروازها به قیمت‌های قبلی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری از نظر قانونی اجازه ورود به موضوع نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ندارد و این موضوع در حیطه مسئولیت انجمن شرکت‌های هواپیمایی است.

وی افزود: با این حال، شرکت‌ها و عرضه‌کنندگان بلیت هواپیما حق ندارند نرخ‌های مصوب را به‌صورت خودسرانه افزایش دهند و در صورت افزایش قیمت برخلاف نرخ‌های تعیین‌شده، سازمان هواپیمایی کشوری موظف است با متخلفان برخورد کند.

او در خصوص نرخ بلیت مشهد هم گفت: در حال حاضر نرخ بلیت مشهد بین همان نرخ‌های سابق بوده و در محدوده قیمتی ۷تا ۸ میلیون تومان و در برخی از زمان‌ها ۵ میلیون تومان هم است.

برچسب ها: بلیت هواپیما ، نرخ بلیت
خبرهای مرتبط
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز متخلف با هدف شفافیت در بازار بلیت قطار
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نرخ چهارم بنزین راهکاری برای کنترل پرمصرف‌ها؟
تورم مهرماه اعلام شد
آیا فروش وزنی نان می‌تواند عدالت را به سفره مردم برگرداند؟
محدودیتی در واردات کالا وجود ندارد / واردات از مسیرهای جایگزین در حال انجام است
آب‌شیرین‌کن‌ها؛ راهکار تأمین پایدار آب در استان‌های ساحلی زیرسایه قانون برنامه هفتم
زنجیره مس در بورس کالا تکمیل می‌شود/ رازیانه در مسیر ورود به بازار گواهی سپرده کالایی+ فیلم
تأمین برق بدون محدودیت در زمستان در گرو مدیریت مصرف/ ۳۵ درصد مشترکان، عامل مصرف بیش از ۶۰ درصد برق+ فیلم
دامداران استفاده از سیستم گرمایش را در دستور‌کار قرار دهند
افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تخلف است/ بازگشت بلیت ها به نرخ سابق
طرح تعمیم پوشش بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری به تصویب اولیه رسید
آخرین اخبار
بازنگری سند راهبردی منابع آب کشور با تمرکز بر آلاینده‌های نوظهور و ارتقای فناوری‌های تصفیه
تصویب‌نامه جدید برای تسهیل ترخیص کالا/ توقف در مرزها به حداقل می‌رسد
تورم مهرماه اعلام شد
تأمین برق بدون محدودیت در زمستان در گرو مدیریت مصرف/ ۳۵ درصد مشترکان، عامل مصرف بیش از ۶۰ درصد برق+ فیلم
تأخیر در مجوز‌های سازمان نظام مهندسی به صفر رسید
مطالعات اقتصادی طرح‌های بازآفرینی شهری کلید خورد
زنجیره مس در بورس کالا تکمیل می‌شود/ رازیانه در مسیر ورود به بازار گواهی سپرده کالایی+ فیلم
طرح تعمیم پوشش بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری به تصویب اولیه رسید
نرخ چهارم بنزین راهکاری برای کنترل پرمصرف‌ها؟
افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تخلف است/ بازگشت بلیت ها به نرخ سابق
آب‌شیرین‌کن‌ها؛ راهکار تأمین پایدار آب در استان‌های ساحلی زیرسایه قانون برنامه هفتم
دامداران استفاده از سیستم گرمایش را در دستور‌کار قرار دهند
محدودیتی در واردات کالا وجود ندارد / واردات از مسیرهای جایگزین در حال انجام است
آیا فروش وزنی نان می‌تواند عدالت را به سفره مردم برگرداند؟
خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
توسعه حمل بار در اولویت راه‌آهن/ از بهره‌وری ناوگان تا تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای
راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ قم
اختصاص ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزشی از سوی مؤدیان مالیاتی
افت ۱۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز/ خروج بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام
وزیر نیرو: توسعه صنعت برق ایران در مسیر درست قرار دارد
مذاکرات ایران و قطر برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی
سند ساماندهی تهران و البرز به‌دنبال ممنوعیت ساخت‌وساز نیست/ توسعه بی‌ضابطه متوقف شود
پرداخت بیمه خسارت مشترکان برق با رفع محدودیت سیستمی آغاز می‌شود
نرخ حواله پنج ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد