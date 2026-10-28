ساعت رولکس هری کین برنده توپ طلای ۲۰۲۶ ماجرای ساعت امیر قلعه نویی را زنده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هری کین مهاجم انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ موفق شد توپ طلای ۲۰۲۶ را دریافت کند و در زمان دریافت توپ طلا یک ساعت زیبا خودنمایی کرد. هری کین، مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ ساعتی زیبا در دست داشت که البته یادآور برند رولکس و امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود.

گفته می‌شود این ساعت کمیاب از مدل «رولکس کاسموگراف دیتونا بلو سفایر» است و ارزش آن حدود یک میلیون پوند برآورد می‌شود.

اگر چه ساعت قلعه نویی ارزش کمتری نسبت به ساعت هری کین داشت، اما هری کین نگذاشت تنور داغ ساعت قلعه نویی سرد شود و دوباره این موضوع را زنده کرد.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
البته سطح این دو نفر تو فوتبال جهان یه مقدار با هم تفاوت داره!!!😀😀😀
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