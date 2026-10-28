آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی، بر ضرورت ایجاد مسیر فرهنگی خوی تا قونیه برای جذب گردشگران جهانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برگزاری مراسم رونمایی از مقبره شمس تبریزی در خوی، بر اهمیت پیوند‌های فرهنگی ایران و ترکیه و نقش آن در معرفی هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی به جهانیان تأکید کرد.

وی با بیان خاطره‌ای از حضور خود در این مراسم گفت: چندی پیش برای رونمایی از مقبره شمس تبریزی در خوی دعوت شدم و وظیفه مدیریت این همایش بزرگ را بر عهده داشتم. شکوه آن مراسم را به چشم خود لمس کردم و باور نمی‌کردم روزی چنین اتفاقی رقم بخورد.

آذر در ادامه با اشاره به تلاش‌های صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: به ایشان گفتم اگر تمام عمر خود را صرف همین یک کار کنید، کافی است تا نقشی از خود در این عالم به جای بگذارید.

این استاد ادبیات فارسی، ایجاد یک مسیر فرهنگی میان خوی و قونیه را از مهم‌ترین اقدامات ممکن در این زمینه دانست و تصریح کرد: یکی از کار‌هایی که می‌توانیم انجام دهیم، ایجاد خطی از قونیه تا خوی است تا کسانی که از اقصی نقاط جهان به قونیه سفر می‌کنند، بتوانند به ایران نیز بیایند، در خوی اقامت کنند و به زیارت مزار شمس تبریزی بروند. این امر می‌تواند منافع اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

آذر همچنین با اشاره به سفر خود به قونیه برای سخنرانی در یکی از شب‌های پرتردد سال، خاطره‌ای از برخورد با یک گردشگر آلمانی نقل کرد و گفت: از او پرسیدند برای چه به اینجا آمده‌ای؟ او واژه‌ای گفت به معنای آرامش و افزود برای کسب آرامش به اینجا آمده‌ام. واقعاً وقتی انسان به این‌گونه مکان‌ها می‌رود، اشعار شاعران را می‌خواند و با آثارشان آشنا می‌شود، گویی آرامشی در وجود او تزریق می‌شود و این بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر جایگاه جهانی مولانا خاطرنشان کرد: مولانا تنها متعلق به فرهنگ ما نیست؛ درست است که پاره‌ای از فرهنگ ایرانی است، اما امروز جهان در تصرف اندیشه اوست.‌ای کاش فرصت بود و این موضوع را بیشتر برای شما بازگو می‌کردم، اما همین نکته سبب می‌شود که فرهنگ ما برای ناشناخته‌ها شناخته شود.

استاد آذر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دست‌اندرکاران رویداد ایران گفت: آقای عارف‌نیا، رئیس چاپخانه بانک ملی که مدیریت کل آنجا را بر عهده داشتند، بسیار زحمت کشیدند و همه کار‌ها را سنجیده و با نقشه‌ای دقیق پیش بردند. بسیار خوب بود.

وی در پایان با ابراز خشنودی از برگزاری این رویداد‌ها در ایران اظهار داشت: من باید به همه مردمم این رویداد‌ها را معرفی کنم؛ رویداد‌هایی که در تاریخ این سرزمین، صورت می‌پذیرد و از این بابت بسیار خوشحالم. اینها می‌تواند نقش فرهنگ ما را پررنگ‌تر و گسترده‌تر کند.