مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاکنون، هیچ نشانه‌ای از تعمیر یا بازسازی تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از تلاش ایران برای تعمیر یا بازسازی تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در سال جاری یا سال گذشته مشاهده نشده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حملات جدید آمریکا به ایران و ادعا‌هایی از سوی اسرائیل درباره بازسازی تاسیسات هسته‌ای کشور مطرح شده است.

گروسی روز سه‌شنبه در اظهاراتی گفت: «از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، هیچ فعالیتی برای تعمیر یا بازسازی تاسیساتی که در حملات نظامی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ آسیب دیده‌اند، مشاهده نکرده‌ایم.»

گروسی همچنین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، از ایران خواست به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد به تمام سایت‌های هسته‌ای، از جمله تاسیساتی که در حملات نظامی آسیب دیده‌اند، دسترسی داشته باشند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر مدعی شده بود که یکی از دلایل اصلی ورود آمریکا به جنگ با ایران در ۲۸ فوریه، محروم کردن تهران از توانایی توسعه سلاح هسته‌ای بوده است؛ این در حالی است که او پیش‌تر ادعا کرده بود حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، برنامه هسته‌ای این کشور را «به‌طور کامل نابود کرده است».

شایان ذکر است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا در سال گذشته، اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای ایران را نداشته است.

مقام‌های ایرانی بار‌ها تاکید کرده‌اند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستند. آنها همچنین با اشاره به خسارات واردشده به برخی تاسیسات هسته‌ای در جریان جنگ، اعلام کرده‌اند که ورود بازرسان سازمان ملل به بعضی از این مراکز امکان‌پذیر نیست.

منبع: الحدث

برچسب ها: برنامه هسته ای ایران ، رافائل گروسی ، جنگ با ایران
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