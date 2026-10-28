باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حضرتی با اشاره به عملکرد تجمعی امور‌های مختلف شرکت در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: گشت‌های شبانه با هدف شناسایی و جمع‌آوری روشنایی‌های غیرضروری، کنترل مصارف پرزرق‌وبرق و پرمصرف و مقابله با جلوه‌های بد مصرفی در معابر و واحد‌های تجاری اجرا شده‌اند. این اقدامات در راستای استفاده بهینه از انرژی برق، کاهش بار غیرضروری شبکه و ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه صورت گرفته است.

او با اشاره به عملکرد امور‌های مختلف افزود: امور ۲ با جمع‌آوری ۳۲۷۷ لامپ و ۲۰۵ ریسه نوری، بازدید از ۱۷۴ واحد تجاری و تعدیل ۴۹.۲ کیلووات بار روشنایی، بیشترین سهم را در این برنامه به خود اختصاص داده است. همچنین امور ۱ با جمع‌آوری ۱۴۸۸ لامپ و ۷۵ ریسه نوری، بازدید از ۱۲۶ واحد تجاری و تعدیل ۲۱.۵ کیلووات بار روشنایی، عملکرد قابل توجهی داشته است.

حضرتی ادامه داد: در امور ۵ نیز ۴۲۴ لامپ و ۵۴ ریسه نوری جمع‌آوری و ۱۱ واحد تجاری بازدید شد که حاصل آن تعدیل ۵.۶ کیلووات از بار روشنایی بود. در امور ۶ نیز با جمع‌آوری ۵۸۰ لامپ و ۱۰۰ ریسه نوری و بازدید از ۲۰ واحد تجاری، ۶.۵ کیلووات از بار روشنایی تعدیل شد.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز با قدردانی از مدیران امور‌های شرکت و کارکنان اجرایی مشارکت‌کننده در این برنامه‌ها تأکید کرد: تحقق این نتایج حاصل هماهنگی، پیگیری مستمر و تلاش میدانی مجموعه‌های عملیاتی است. تداوم این همکاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کنترل مصارف غیرضروری، کاهش فشار بر شبکه توزیع و صیانت از منابع انرژی داشته باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند مصرف برق تنها به دوره‌های اوج مصرف محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند نظارت مستمر، اصلاح الگو‌های مصرف و مشارکت واحد‌های تجاری و شهروندان است. انتظار می‌رود با تداوم این اقدامات و همراهی مشترکان، زمینه استفاده بهینه از انرژی برق و تقویت پایداری شبکه توزیع در کلان‌شهر شیراز بیش از پیش فراهم شود.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز