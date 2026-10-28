باشگاه خبرنگاران جوان ـ جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در نشست سازگاری با کم‌آبی استان که به ریاست استاندار و با حضور سایر مدیران مرتبط برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه استفاده از منابع آب نامتعارف و استقرار سامانه‌های بازچرخانی آب در صنایع مهمترین محور مدیریت مصرف در بخش صنعت است، گفت: صنایع کاشی و فولاد استان در این زمینه پیشتاز هستند و شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز اقدامات ارزشمندی برای بازچرخانی آب انجام داده‌اند.

وی افزود: در این واحدها، آب مورد استفاده در فرایند تولید پس از طی مراحل لازم، بار‌ها در چرخه تولید مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. رویکردی که می‌تواند وابستگی صنایع به منابع آب تازه را کاهش دهد و گامی مؤثر در مسیر پایداری منابع آبی استان باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای سند سازگاری با کم آبی افزود: با تلاش و همکاری ذی‌نفعان بخش‌های مختلف، تاکنون حدود ۷۵ درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب در استان پیشرفت داشته است.

محجوبی با بیان اینکه مدیریت مصرف در بخش کشاورزی به‌صورت مستمر و مطابق با برنامه‌های مصوب دنبال می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد چاه‌های کشاورزی استان به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف در این بخش دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آب در بخش فضای سبز و سایر مصارف، بر شناسایی و برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و افزود: یکی از مصوبات مهم این نشست، تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز و انشعابات غیرقانونی در برخی محیط‌های تولیدی، از جمله گلخانه‌ها و واحد‌های صنعتی است.

محجوبی در پایان خاطرنشان کرد: این کارگروه با هدف شناسایی تخلفات، پیگیری مستمر و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان فعالیت خواهد کرد تا ضمن جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب استان فراهم شود.

منبع؛ روابط عمومی