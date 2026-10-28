پلیس راهور گیلان اعلام کرد: یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با بیش از ۴۰ میلیون تومان خلافی پرداخت نشده در شهرستان رضوانشهر توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز وسایل نقلیه متخلف، یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با بیش از ۴۰ میلیون تومان خلافی پرداخت نشده توسط کارکنان پلیس راهور در شهرستان رضوانشهر متوقف شد.

او افزود: این خودرو در اجرای تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف و به منظور سیر مراحل قانونی به توقفگاه هدایت شد.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر ضرورت پرداخت به موقع جرائم رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در ارتقای ایمنی تردد و کاهش تخلفات و حوادث رانندگی همکاری کنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان