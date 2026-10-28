احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت گفت: با توجه به شرایط خاص هرمزگان، اجرای این تصمیم خلق الساعه بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و معیشتی مردم استان می‌تواند مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

جباری افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت مردم هرمزگان به دریا و فعالیت‌های صیادی وابسته است و تأمین سوخت برای صیادان و سایر فعالان این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سوخت، شرایط این استان به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم غرب هرمزگان با اشاره به موضوع قاچاق سوخت تصریح کرد: بر اساس اعلام چندباره دستگاه‌های نظارتی، میزان قاچاق بنزین در هرمزگان قابل توجه نیست و نباید به بهانه مقابله با قاچاق، مردم را با محدودیت و مشکل مواجه کرد و برای آنها در این وضعیت کشور زحمت جدید ایجاد کرد.

جباری گفت: اگر قرار است با قاچاق سوخت مقابله شود، باید تمرکز اصلی بر قاچاقچیان و شبکه‌های مرتبط با این موضوع باشد و نباید فشار آن به مردم و به‌ویژه اقشاری که برای فعالیت اقتصادی خود به سوخت نیاز دارند، منتقل شود.

وی گفت: در پی این پیگیری‌ها، وزارت نفت قول داده است کارت اضطراری سوخت در تعدادی جایگاه‌های استان هرمزگان مستقر کند تا در مواقع ضروری، امکان استفاده مردم از این کارت‌ها وجود داشته باشد.

جباری تأکید کرد: هدف از این پیگیری، جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم و توجه به شرایط خاص هرمزگان است و امیدواریم با استقرار کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های استان، بخشی از نگرانی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.