مسئول باغبانی جهاد کشاورزی استهبان، مراحل کاشت تا فرآوری زعفران را فرصتی مناسب برای درآمدزایی خانوارهای روستایی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید سعیدی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، به مناسبت روز ملی زعفران با تأکید بر اهمیت توسعه کشت زعفران گفت: این محصول ارزشمند به دلیل نیاز آبی کم، ارزش اقتصادی بالا و قابلیت صادرات، می‌تواند در مدیریت مصرف آب، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

او اظهار کرد: زعفران از ارزشمندترین گیاهان دارویی و اقتصادی کشور است که به دلیل سازگاری با مناطق کم‌آب، می‌تواند در توسعه کشاورزی پایدار مؤثر باشد.

سعیدی افزود: زعفران گیاهی چندساله است که در پاییز گل می‌دهد و در تابستان به دوره خواب می‌رود. این گیاه از طریق بنه تکثیر می‌شود و کلاله‌های قرمز آن پس از برداشت و فرآوری، به یکی از گران‌بهاترین محصولات کشاورزی که به طلای سرخ مشهور است، تبدیل می‌شوند.

او با اشاره به سابقه کشت این محصول در استهبان بیان کرد: زعفران بیش از ۲۵۰ سال قدمت کشت در این شهرستان دارد و به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، نیاز آبی نسبتاً پایین و استقبال کشاورزان، در برخی مناطق شهرستان کشت می‌شود.

زعفران؛ فرصتی برای مدیریت آب و رونق اشتغال روستایی

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان، ارزش اقتصادی بالا، قابلیت صادرات و ارزآوری، سهولت نگهداری و حمل‌ونقل محصول خشک و کاربرد آن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی را از ظرفیت‌های مهم زعفران برشمرد.

محبوبه نصری اصل با اشاره به نیاز آبی این محصول افزود: متوسط نیاز آبی زعفران حدود سه هزار مترمکعب در هکتار در سال است و انتخاب زمین با زهکشی مناسب، استفاده از بُنِه (پیاز زعفران) سالم، رعایت تناوب زراعی و مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه، در افزایش عملکرد و پایداری تولید اهمیت دارد.

او با تأکید بر نقش زعفران در اشتغال‌زایی اظهار کرد: کاشت بُنِه، برداشت گل، جداسازی کلاله و فرآوری اولیه از مراحل نیازمند نیروی کار انسانی هستند و توسعه کشت این محصول می‌تواند زمینه اشتغال فصلی و درآمدزایی خانوار‌های روستایی را فراهم کند.

مسئول باغبانی شهرستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی استهبان و پیشینه دیرینه کشت زعفران، توسعه علمی این محصول، آموزش کشاورزان و ارتقای کیفیت تولید و فرآوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری آب، بهبود معیشت بهره‌برداران و تقویت کشاورزی پایدار شهرستان کمک کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس