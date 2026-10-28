وزیر امور خارجه نشست چهارجانبه تهران را فرصت مغتنمی برای پیشبرد گفت‌و‌گو درباره صلح و امنیت منطقه‌ای دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۶ آبان ماه با اشاره به نشست چهارجانبه مقامات دفاعی و امنیتی ایران، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در تهران، در پیامی اینستاگرامی نوشت: نشست اخیر تهران با حضور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، فرصت مغتنمی را برای پیشبرد گفت‌و‌گو درباره صلح و امنیت منطقه‌ای و مقابله‌ی مشترک با تهدیدات و چالش‌ها فراهم کرد. توافق بر ادامه رایزنی‌ها، گامی قابل توجه است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تبدیل این فرصت به همکاری پایدار، را نیازمند توافق بر اصول، اعتمادسازی، احترام متقابل به حاکمیت کشور‌ها و تعهدات عملی دانست و نوشت: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون حضور نظامی و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

عراقچی با تاکید بر اینکه این رویکرد مبتنی بر مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه در تعیین سرنوشت خویش است، تصریح کرد: مقابله با شرارت‌ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب، ضرورتی بنیادین برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشورها، و جلوگیری از گسترش جنگ است.

وی در پایان این پیام بار دیگر همسایگان را اولویت ایران اعلام کرد.

برچسب ها: عراقچی ، شرایط منطقه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
چهارشنبه , ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷

مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای از سال ۱۳۹۲ تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان در مورد تنگه هرمز از سال ۱۴۰۴ تاکنون غلط و اشتباه بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
کشور‌های منطقه از سال ۱۳۵۹ تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و هم جنایت های همه گروه های تروریستی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
ترامپ: مذاکره‌ای با ایران در کار نیست؛ خبر آزادسازی دارایی‌ها دروغ است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به همراه اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار با تمام قدرت آمد، اما نتوانست ایران را شکست دهد
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