باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۶ آبان ماه با اشاره به نشست چهارجانبه مقامات دفاعی و امنیتی ایران، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در تهران، در پیامی اینستاگرامی نوشت: نشست اخیر تهران با حضور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، فرصت مغتنمی را برای پیشبرد گفت‌و‌گو درباره صلح و امنیت منطقه‌ای و مقابله‌ی مشترک با تهدیدات و چالش‌ها فراهم کرد. توافق بر ادامه رایزنی‌ها، گامی قابل توجه است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تبدیل این فرصت به همکاری پایدار، را نیازمند توافق بر اصول، اعتمادسازی، احترام متقابل به حاکمیت کشور‌ها و تعهدات عملی دانست و نوشت: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون حضور نظامی و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

عراقچی با تاکید بر اینکه این رویکرد مبتنی بر مسئولیت‌پذیری کشور‌های منطقه در تعیین سرنوشت خویش است، تصریح کرد: مقابله با شرارت‌ها و تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیز در همین چارچوب، ضرورتی بنیادین برای دفاع از استقلال و حاکمیت کشورها، و جلوگیری از گسترش جنگ است.

وی در پایان این پیام بار دیگر همسایگان را، اولویت ایران اعلام کرد.