باشگاه خبرنگاران جوان-سمیه علیجانی مدیرکل انتقال خون قزوین ضمن اشاره به وضعیت ذخایر خون استان قزوین، گفت: نزدیک به ۴۰ هزار و ۵۰۰ مراجعه به مراکز اهدای خون استان در نیمه نخست سال داشتیم که از این تعداد حدود ۲۱ هزار و ۳۰۰ مراجعه کننده (یعنی حدود نیمی از مراجعان) موفق به اهدای خون خود شدند.

وی، عوامل متعددی از جمله بی تفاوتی بخشی از مردم را در میزان کاهش ذخایر خون را دخیل دانست و تاکید کرد: برای مقابله با این روند، پویش‌های مختلفی را در سطح استان طراحی و اجرا کرده‌ایم و با نهاد‌های آموزشی و فرهنگی نیز هماهنگی‌های لازم را انجام شده تا ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مردم در این حوزه فعال شود.

علیجانی توضیح داد: در استان قزوین حدود ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط اهدای خون هستند، اما تنها حدود ۷۰ هزار نفر این جمعیت در جمع اهداکنندگان قرار دارند و این تعداد نیز به‌صورت مستمر مراجعه نمی‌کنند؛ در واقع پوشش اهداکننده فعال ما نسبت به جمعیت واجد شرایط بسیار پایین است.

مدیرکل انتقال خون قزوین تصریح کرد: نیاز استان به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز مقطعی و مربوط به بحران‌ها نیست بلکه نیاز روزانه و همیشگی است، در استان قزوین ۱۳۵ بیمار تالاسمی و حدود سه هزار بیمار خاص داریم که به‌صورت دایم مصرف‌کننده خون و فرآورده‌های خونی هستند.

وی با اشاره به این آمارها، اضافه کرد: برای تامین خون بایستی روزانه دست‌کم ۱۷۰ تا ۱۸۰ مراجعه برای اهدای خون داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بیمارستان‌ها و بیماران خاص استان را به‌طور کامل برآورده کنیم؛ با این حال، این میزان مراجعه روزانه در شرایط فعلی محقق نمی‌شود.

علیجانی در خصوص مصرف روزانه خون در استان نیز، خاطرنشان کرد: روزانه ۱۲۰ تا ۱۶۰ واحد خون و فرآورده‌های خونی در استان قزوین مصرف می‌شود، در حالی که ذخیره خون یک ذخیره ایستا نبوده و ذخیره موجود نیز هر روز در حال مصرف است و باید به‌طور مستمر جایگزین شود.

وی هشدار داد: اگر مشارکت مردم در حوزه اهدای خون کمتر شود، ذخایر خونی کاهش می‌یابد و این کاهش ذخیره، استرس و نگرانی را در دل بیماران تالاسمی و هموفیلی و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند؛ چرا که دریافت خون برای این بیماران بخشی از برنامه زندگی روزانه بوده و هر وقفه‌ای در تأمین آن، معادل تهدید حیات آنان است.

مدیرکل انتقال خون قزوین با اشاره به راهکار برون‌رفت از این وضعیت، خاطرنشان کرد: اصلاح باور‌ها و آگاه‌سازی مردم کلید حل این مساله است، اگر اطلاع‌رسانی ما درست و مستمر باشد، مردم به مراکز اهدای خون مراجعه می‌کنند؛ ذخایر خون استان مستمر و پایدار می‌شود و از هرگونه نگرانی در خصوص تامین خون بیماران جلوگیری خواهد شد.