حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0633\u06a9\u0631\u06cc \u0646\u0633\u0628\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u0628\u0646\u0627\u062f\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0627\u0632 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0628\u0645\u0628 \u0633\u0646\u06af\u0631\u0634\u06a9\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646 \u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u062c \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n