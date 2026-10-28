باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم

طی جنگ چهل روزه، آمریکا و اسرائیل مراکز غیرنظامی را هم مورد حمله قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان- قاسم عسکری نسب، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در برنامه تلویزیونی گفت: دشمن از یازده بمب سنگرشکن آمریکایی برای از کار انداختن یک برج مراقبت استفاده کرد.

مطالب مرتبط
حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم
young journalists club

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم
young journalists club

انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم

حکایت جنایتکارانی که حتی به برج مراقبت هم رحم نکردند + فیلم
young journalists club

قاجار و پهلوی؛ نماد واگذاری خاک و عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم
۵۹۸

 چرا به کارمندان اجاره‌ای اینترنشنال می‌گوییم خائن و وطن‌فروش به روایت تصویر! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم
۳۹۴

بن‌سلمان در سراشیبی سقوط! + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم
۲۷۲

پهلوی در خدمت پروژه اسرائیل؛ از آشوب‌سازی تا رؤیای تجزیه ایران + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم
۲۶۸

بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی کشور در کجاست؟ + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم
۲۶۰

واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha