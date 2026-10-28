باشگاه خبرنگاران جوان ـ زارع زاده رئیس بیمارستان ضیائی اردکان گفت: در مجموع ۱۳ دانش آموز در مینی بوس حضور داشتند که دراین حادثه یک نفر فوت و ۱۲ نفر مصدوم شدند که سه نفر حالشان وخیم است و دونفر با پرواز بالگرد اورژانس به بیمارستان یزد منتقل شده‌اند و یک نفر دیگر هم به زودی پس از دریافت مراقبت‌های اولیه به بیمارستان یزد منتقل می‌شود.

هاتفی دبیر ستاد مدیریت بحران اردکان گفت: ساعت حدود ۸ صبح امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در اثر برخورد تریلی با مینی‌بوس سرویس مدرسه روبروی کارخانه شیشه اردکان یک نفر فوت و هشت نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم شدند.

وی ادامه داد: اکنون برخی از مصدومان برای طی روند درمان به بیمارستان اردکان و برخی دیگر با پرواز بالگرد اورژانس به یزد در حال اعزام هستند.

دبیر ستاد مدیریت بحران اردکان، سدمعبر مینی بوس را علت حادثه عنوان کرد.

منبع روابط عمومی