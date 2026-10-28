باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از تمرکز بر گردشگری داخلی در شرایط فعلی کشور، برنامه‌ریزی برای آموزش فعالان این حوزه و تقویت ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی با هدف توسعه گردشگری بین‌المللی خبر داد.

عبیری با اشاره به شرایط فعلی کشور و تأثیر وضعیت جنگ و تحریم بر گردشگری، اظهار کرد: در حال حاضر، تمرکز فعالان حوزه بوم‌گردی بر گردشگری داخلی است تا اقامتگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را در شرایط موجود ادامه دهند.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم با تکیه بر ظرفیت گردشگری داخلی، فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی را حفظ کنیم و در ادامه، با بهبود شرایط کشور، زمینه جذب بیشتر گردشگران خارجی را فراهم آوریم.

عبیری با تأکید بر ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران برای جذب گردشگران بین‌المللی گفت: بدون تردید، با پایان جنگ و فراهم شدن شرایط مناسب، گردشگران خارجی می‌توانند از مخاطبان اصلی اقامتگاه‌های بوم‌گردی باشند؛ چراکه این اقامتگاه‌ها فرصت تجربه زندگی روستایی، آشنایی با فرهنگ جوامع محلی و شناخت سبک زندگی مردم مناطق مختلف ایران را در اختیار گردشگران قرار می‌دهند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به تنوع فرهنگی و اقلیمی کشور تصریح کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق مختلف ایران، از شرق و غرب گرفته تا شمال و جنوب، ویژگی‌های متفاوتی دارند. این تفاوت‌ها در معماری، پوشش محلی، غذا، موسیقی و سایر جلوه‌های فرهنگی هر منطقه نمایان است و همین تنوع می‌تواند برای گردشگران خارجی جذابیت فراوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: گردشگران خارجی علاقه‌مندند فرهنگ و شیوه زندگی مردم هر منطقه را از نزدیک تجربه کنند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی بستر مناسبی برای فراهم کردن چنین تجربه‌ای هستند. از این رو، این اقامتگاه‌ها علاوه بر نقش اقامتی، می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران به گردشگران بین‌المللی نیز مؤثر باشند.

تمرکز بر آموزش و توانمندسازی فعالان بوم‌گردی

عبیری در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه را از برنامه‌های فعلی جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، تمرکز خود را بر آموزش گذاشته‌ایم و در حال برنامه‌ریزی برای تربیت مربیان و مدرسان تخصصی در حوزه بوم‌گردی هستیم.

وی افزود: هدف این است که مربیان آموزش‌دیده بتوانند به استان‌های مختلف مراجعه کنند و با حضور در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، آموزش‌های لازم را به فعالان این حوزه ارائه دهند. این اقدام می‌تواند به ارتقای دانش و مهارت بهره‌برداران و بهبود کیفیت خدمات اقامتگاه‌ها کمک کند.

تقویت ارتباطات بین‌المللی برای توسعه گردشگری

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران همچنین از پیگیری برنامه‌هایی برای گسترش ارتباطات بین‌المللی خبر داد و اظهار کرد: در کنار برنامه‌های آموزشی، ارتباط با سفارتخانه‌های کشور‌های مستقر در ایران را نیز دنبال می‌کنیم تا فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه بوم‌گردی پررنگ‌تر شود.

عبیری تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، معماری و بومی ایران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده کشور و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران خارجی ایفا کنند.

به گفته وی، در شرایط کنونی، تداوم فعالیت در حوزه گردشگری داخلی، آموزش فعالان بوم‌گردی و توسعه ارتباطات بین‌المللی، از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی این جامعه به شمار می‌روند؛ اقداماتی که می‌توانند زمینه آمادگی بیشتر این اقامتگاه‌ها برای جذب گردشگران خارجی در آینده را فراهم کنند.