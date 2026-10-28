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واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

خاویر وادل، استاد دانشگاه، با اشاره به شکست آمریکا در جنگ تمام‌عیار علیه ایران گفت واشنگتن دیگر ابزار‌های اقتصادی لازم برای اعمال فشار بر تهران را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خاویر وادل در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی اظهار کرد آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ جنگی تمام‌عیار و ترکیبی علیه ایران آغاز کردند که علاوه بر ابعاد نظامی، حوزه‌های اقتصادی و فناورانه را نیز هدف قرار می‌داد، اما این راهبرد با شکست مواجه شد.

به گفته وادل، آمریکا دیگر اهرم‌های اقتصادی و ابزارهای دستکاری بازار را که پیش‌تر از طریق امارات در اختیار داشت، در دسترس ندارد و به همین دلیل، طرح اسکات بسنت نیز شکست خورده است. او اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا را در شرایط کنونی بیشتر نوعی نمایش تبلیغاتی ارزیابی کرد.

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