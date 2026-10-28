واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - خاویر وادل در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی اظهار کرد آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ جنگی تمام‌عیار و ترکیبی علیه ایران آغاز کردند که علاوه بر ابعاد نظامی، حوزه‌های اقتصادی و فناورانه را نیز هدف قرار می‌داد، اما این راهبرد با شکست مواجه شد.

به گفته وادل، آمریکا دیگر اهرم‌های اقتصادی و ابزارهای دستکاری بازار را که پیش‌تر از طریق امارات در اختیار داشت، در دسترس ندارد و به همین دلیل، طرح اسکات بسنت نیز شکست خورده است. او اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا را در شرایط کنونی بیشتر نوعی نمایش تبلیغاتی ارزیابی کرد.