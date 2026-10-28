بررسی مدیریت امدادی در شرایط اضطراری + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - امدادگری، کاری تیمی است و رعایت اخلاق حرفه‌ای، انضباط عملیاتی، وحدت فرماندهی و هماهنگی اعضای تیم، از اصول اساسی امدادرسانی در شرایط بحرانی به شمار می‌رود. پرهیز از اقدامات خودسرانه، رعایت سکوت عملیاتی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده صحیح از تجهیزات، نقش مهمی در حفظ ایمنی امدادگران و آسیب‌دیدگان دارد.

در شرایط اضطراری، هر تصمیم هیجانی می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر اندازد؛ بنابراین، با پایبندی به دستورات سرپرست تیم، مراقبت از هم‌تیمی‌ها و رعایت اصول ارتباطی، مسیر امدادرسانی ایمن و موثر را هموار کنیم. در بحران، فکرشده عمل کنیم؛ انضباط عملیاتی، بخشی از مسئولیت ما برای نجات جان انسان‌هاست.