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بررسی مدیریت امدادی در شرایط اضطراری + فیلم

در شرایط اضطراری، مدیریت بحران می‌تواند امری مهم و موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امدادگری، کاری تیمی است و رعایت اخلاق حرفه‌ای، انضباط عملیاتی، وحدت فرماندهی و هماهنگی اعضای تیم، از اصول اساسی امدادرسانی در شرایط بحرانی به شمار می‌رود. پرهیز از اقدامات خودسرانه، رعایت سکوت عملیاتی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده صحیح از تجهیزات، نقش مهمی در حفظ ایمنی امدادگران و آسیب‌دیدگان دارد.

در شرایط اضطراری، هر تصمیم هیجانی می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر اندازد؛ بنابراین، با پایبندی به دستورات سرپرست تیم، مراقبت از هم‌تیمی‌ها و رعایت اصول ارتباطی، مسیر امدادرسانی ایمن و موثر را هموار کنیم. در بحران، فکرشده عمل کنیم؛ انضباط عملیاتی، بخشی از مسئولیت ما برای نجات جان انسان‌هاست.

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