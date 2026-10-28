آسمان مازندران پنج شنبه و جمعه ابری و با رگبار باران پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: جو استان امروز چهارشنبه پایدار است و در ساعات بعداز ظهر در نواحی غربی استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود.

او با اشاره به اینکه پنج شنبه و جمعه در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداری‌ها در استان بیشتر می‌شود، افزود: مناطق غربی و ارتفاعات استان با رگبار و رعدو برق پیش بینی می‌شود.

تاکامی گفت: شنبه و یکشنبه هفته آینده مجددا از میزان ناپایداری‌ها در استان کاسته می‌شود.

او افزود: دریا طی ۲۴ ساعت آینده با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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