باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آیین افتتاح ۹ پروژه اولویت‌دار و ۱۷۱ پروژه توسعه محلی شهرداری منطقه ۱۱ صبح امروز با حضور معاون امور مناطق شهرداری تهران و شهردار منطقه ۱۱ تهران برگزار شد.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران در این مراسم گفت: با وجود حوادث و شرایط دشوار سال گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها و جنگ رمضان، اجرای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی منطقه متوقف نشد و پروژه‌هایی که برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده بود، به سرانجام رسید.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های بازسازی پس از جنگ افزود: در جریان بازسازی‌ها، حدود ۴ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر از ظرفیت گروه‌های جهادی و پیمانکاران استفاده شد.

قمی با بیان اینکه پروژه‌های توسعه محلی و طرح‌های اولویت‌دار با توجه به درخواست شهروندان اجرا شده‌اند، اظهار کرد: امروز ۱۷۱ پروژه توسعه محلی و ۹ پروژه اولویت‌دار در منطقه ۱۱ به بهره‌برداری می‌رسد که هدف از اجرای آنها، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: در شهر تهران پروژه‌های متعددی از جمله بهسازی و نوسازی مجموعه‌های ورزشی و اجرای زیرگذر‌ها و دوربرگردان‌ها در حال انجام است؛ با این حال، حتی برخی کارکنان شهرداری نیز به‌طور کامل از ابعاد این اقدامات و پروژه‌ها اطلاع ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: نگاه مدیریت شهری این است که در کنار دولت حرکت کند و در برخی حوزه‌ها حتی جلوتر از دولت باشد. شهرداری تهران در حال انجام اقداماتی است که می‌تواند به پیشبرد امور و حمایت از برنامه‌های دولت کمک کند.

قمی در ادامه از افتتاح مرکز ویژه زنان در منطقه ۱۱ خبر داد و گفت: این مرکز در محدوده چهارراه ولیعصر (عج) آماده بهره‌برداری شده است و با هدف فراهم کردن فضایی برای فعالیت‌های مرتبط با حوزه زنان، در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی همچنین به اجرای پروژه‌های عمرانی در محور خیابان حضرت ولیعصر (عج) اشاره کرد و افزود: بخشی از این پروژه‌ها به اتمام رسیده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.