باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس دیروز سه‌شنبه در بازدید سرزده از گمرک و پایانه مرزی آستارا که علی درمانی فرماندار آستارا، علی باقری معاون سیاسی استاندار گیلان، نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا و سید مرتضی عظیمی مدیر پایانه مرزی این شهرستان حضور داشتند، مشکلات موجود در روند ترخیص و جابه‌جایی کالا و تردد کامیون‌ها را از نزدیک مشاهده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای این مرز در جابه‌جایی کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی، بر ضرورت رفع موانع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گمرکی و لجستیکی شهرستان تاکید کرد.

استاندار گیلان با اشاره به انباشت کامیون‌ها و کالاها در محوطه‌های گمرکی و انبارها، خواستار تعیین تکلیف سریع محموله‌ها و جلوگیری از معطلی ناوگان حمل‌ونقل شد و اظهار کرد: نمی‌توان اجازه داد به دلیل تعیین تکلیف نشدن بارها از سوی صاحبان کالا، فعالیت یک مرز بین‌المللی مختل شود و خسارت به کشور وارد شود.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه توقف جریان تردد کامیون‌ها در مرز آستارا قابل قبول نیست، تصریح کرد: صاحبان کالا باید در مهلت تعیین‌شده برای انتخاب مقصد و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند و در صورت تعیین نکردن مقصد، دستگاه‌های مسئول باید مطابق ضوابط برای تعیین تکلیف محموله‌ها و انتقال آنها به مراکز گمرکی دیگر اقدام کنند.

وی در همین ارتباط، طی تماس تلفنی با «رسول امیدی» ناظر گمرکات گیلان و مدیر کل گمرک انزلی، او را در جریان تصمیمات اتخاذشده برای رفع مشکل کالاهای معطل‌مانده در آستارا قرار داد و بر ضرورت همکاری میان گمرکات برای تسریع در تعیین تکلیف محموله‌ها و جلوگیری از انباشت کالا تأکید کرد.

استاندار گیلان با اشاره به امکان انتقال کالا به مراکز گمرکی و اقتصادی دیگر، از جمله اردبیل و بندر انزلی، خاطرنشان کرد: نباید به دلیل بلاتکلیفی صاحبان کالا، ظرفیت مرز آستارا بلااستفاده بماند یا روند تردد کامیون‌ها متوقف شود؛ از این رو باید از ظرفیت‌های موجود برای تداوم فعالیت روان مرز استفاده کرد.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت تداوم فعالیت پایانه مرزی در زمان اختلال سامانه‌های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: قطع سامانه‌ها نباید موجب توقف خروج کامیون‌ها از مرز شود و در چنین شرایطی باید تشریفات لازم به‌صورت دستی انجام شود تا روند جابه‌جایی کالا ادامه یابد.

در این بازدید، موضوع ساماندهی کامیون‌های ورودی، تعیین تکلیف خودروهای حامل بار و کامیون‌های خارجی خالی، استفاده از ظرفیت پارکینگ‌ها و محوطه‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع تشریفات گمرکی نیز بررسی شد.

همچنین بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جریان بازدید، امکان جابه‌جایی کالاهای صادراتی و ترانشیپی در محدوده بندری آستارا و داخل فنس بندر، با نظارت گمرک و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره استاندارد، وجود دارد.

استاندار گیلان در پایان بر هماهنگی میان گمرک، پایانه مرزی و سایر دستگاه‌های مسئول برای کاهش توقف کامیون‌ها، تسریع در خروج کالا و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجاری مرز آستارا تاکید کرد.