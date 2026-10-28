باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهایی شدن نقشه جامع علمی کشور و به‌روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش خبر داد.

وی با اشاره به پایان مراحل تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور اظهار کرد: این سند نهایی و مصوب شده است و تنها اصلاحات جزئی آن باقی مانده که پس از انجام این اصلاحات، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به به‌روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش افزود: این سند نیز به‌روزرسانی شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد.

خسروپناه در ادامه از نهایی شدن آیین‌نامه ارتقا خبر داد و گفت: پس از به‌روزرسانی این دو سند مهم، آیین‌نامه ارتقا نیز به پایان رسیده و مراحل تصویب و ابلاغ آن پیگیری خواهد شد.