نشان «چهره ماندگار عرصه سلامت» به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در ترویج و توسعه فرهنگ نیکوکاری در حوزه سلامت به رئیس سازمان صداوسیما اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشان «چهره ماندگار عرصه سلامت» به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در ترویج و توسعه فرهنگ نیکوکاری در حوزه سلامت به رئیس سازمان صداوسیما اهدا شد.

حسینعلی شهریاری، دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: ما سال‌ها پیش این نشان را برای کسانی که در عرصه امور خیریه گام‌های سترگی برداشته بودند، طراحی  کردیم و نخستین دوره آن به تعدادی از خیرین برجسته در مشهد مقدس اهدا شد.

وی افزود: برمبنای همان رویکرد، تندیس و نشان یادشده را برای شخصیت‌هایی در نظر گرفتیم که در این مسیر یاور نظام سلامت بوده‌‌اند.  

شهریاری با بیان اینکه رسانه ملی نیز نقش بنیادینی در فرهنگ‌سازی و ارتقای فعالیت‌های خیرخواهانه ایفا کرده است، گفت: تولید آثار ترویجی اثرگذا، تدارک و پخش برنامه‌هایی همچون «دوربین سلامت» و پوشش زنده کمک‌های مؤمنانه به مجمع خیرین سلامت در سراسر کشور از قاب «مثبت سلامت» جریان‌ساز بوده و شمار کثیری از شهروندان را به این عرصه وارد کرده است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور ادامه داد: به پاس خدمات ارزشمند دکتر جبلی در چند سال گذشته و اهتمام ایشان به شکوفایی فرهنگ خیرخواهی در حوزه سلامت، وظیفه خود دانستیم تا به نمایندگی از جامعه نیکوکاری به دیدار ایشان آمده و از این مدیریت پیشرو قدردانی کنیم؛ چراکه تمام اقدامات انجام‌شده به دستور او در این حوزه، در نوع خود برجسته و شاخص است.

برچسب ها: پیمان جبلی ، رسانه ملی
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