اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر فصل جاری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

ذوب‌آهن - استقلال خوزستان

داور: امیر ایار کمک‌ها: علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری ناظر: علیرضا کهوری داورVAR: احسان اکبری کمک: رضا مرادی 

ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، بهزاد پناهی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داورVAR: کیوان علیمحمدی کمک: شاهین یزدانی  

خیبر خرم‌آباد - سپاهان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: سعادت باغبانی داورVAR: علی سام کمک: میثم عباسپور

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک

داور: علی بای کمک‌ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و حسین گنج خانی ناظر: حسن کامرامی‌فر داورVAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

نساجی مازندران - پرسپولیس

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داورVAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی 

مس شهربابک - پیکان تهران

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داورVAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی 

شایان ذکر است دیدار تیم های فجر شهیدسپاسی شیراز - تراکتور تبریز به همراه بازی استقلال تهران - شمس‌آذر‌قزوین و همچنین بازی صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان به دلیل حضور‌نمایندگان فوتبال ایران در بازی های باشگاهی آسیا از سوی سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شد که متعاقبا اعلام می گردد.

برچسب ها: اسامی داوران ، داوران لیگ برتر
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