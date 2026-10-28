مداقع تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصدومیت تا پایان نیم فصل بازی های لیگ برتر را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کنعانی زادگان که مدتی  به دلیل مصدومیت بازی های لیگ را از دست داده بود در بازی با فولاد در حالی که هنوز به طور کامل مصدومیتش رفع نشده بود به زمین آمد و مینیسک زانوی سمت چپ او دچار پارگی شد و بدین ترتیب نیم فصل لیگ برتر و احتمالا جام ملتهای آسیا را نیز از دست داد.

گفته می شود پزشکان پرسپولیس نیز این موضوع را تایید کرده اند و با توجه به مصدومیت ابر قویی، پرسپولیس در بازی  با نساجی باید از زوج ایری و زارع استفاده کند.

مهدی تارتار در روز های اخیر بازیکنان زیادی را به دلیل مصدومیت از دست داده است و محمد خدابنده لو نیز از مهره های اصلی پرسپولیس است که در بازی با فولاد مصدوم شد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، حسین کنعانی زادگان
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