ترامپ مدعی شد حمایت او از نتانیاهو بر انتخابات اسرائیل تاثیر گذاشته، در حالی که نظرسنجی‌ها همچنان از برتری نسبی مخالفان نخست‌وزیر حکایت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره انتخابات اسرائیل که شامل اشاره به نظرسنجی‌هایی بود که نشان می‌داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در انتخابات شکست نخورده است، ادعا کرد که «پیام حمایت به او کمک زیادی کرد».

ترامپ در فرودگاه اندروز به خبرنگاران گفت: «وقتی نامه حمایت منتشر شد، خیلی به او کمک کرد. اما در واقع شنیدم که او خیلی خوب عمل کرد. احتمالا او برنده خواهد شد یا مساوی می‌شود، خواهیم دید چه می‌شود.»

ترامپ در صفحه «تروث سوشال» با نقل قول از یک متن نوشت: «وقتی ترامپ حمایت خود را از بی‌بی نتانیاهو اعلام کرد، ورق کاملاً برگشت. حالا، به جای یک شکست خردکننده، به نظر می‌رسد رقابتی نزدیک در آخرین لحظه برگشته و شاید حتی پیروزی نتانیاهو باشد. همه این اتفاقات پس از آن رخ داد که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از نتانیاهو ابراز کرد.»

نظرسنجی‌های اولیه برای انتخابات در رژیم تروریستی سرائیل حاکی از برتری اندک مخالفان بر ائتلاف بنیامین نتانیاهو بود.

طبق نظرسنجی‌های منتشر شده توسط کانال‌های تلویزیونی کان، کانال ۱۲ و کانال ۱۳ رژیم تروریستی اسرائیل، ائتلاف مخالفان نتانیاهو به رهبری گادی آیزنکوت، رهبر بلوک مخالفان نتانیاهو، به سمت کسب بین ۵۲ تا ۵۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست پیش می‌رود، در حالی که ائتلاف به رهبری نتانیاهو ۵۰ کرسی به دست خواهد آورد.

منبع: المیادین

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، ترامپ و نتانیاهو
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