شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ا قطع سهمیه آرد مناطق روستایی شهرستان اهواز گلایه کرد وخواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نان برای بسیاری از خانوار‌های روستایی و عشایری استان خوزستان به ویژه شهرستان اهواز؛ بخشی از معیشت روزانه خانواده‌هایی است که همچنان نان مورد نیاز خود را در خانه تهیه می‌کنند و سهمیه آرد یارانه‌ای در تأمین نیازهایشان نقش اساسی دارد. اما این روز‌ها قطع سهمیه آرد مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، قطع سهمیه آرد در مناطق روستایی استان خوزستان از جمله شهرستان اهواز مردم را با مشکل بزرگی مواجه کرده و مردم برای تامین نان باید به نانوایی‌های شهر مراجعه کنند و کسی هم پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نانوایی ها ، سوژه خبری ، آرد سهمیه‌ای
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
جاده خاکی روستای ریحان آباد ورامین اهالی را به دردسر انداخت + فیلم
مشکلات آرد یارانه‌ای در سمنان از زبان شهروندخبرنگار
درخواست روستائیان برای افزایش سهمیه آرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده
نان روستائیان اهواز در پیچ و خم کاهش سهمیه آرد
آخرین اخبار
نان روستائیان اهواز در پیچ و خم کاهش سهمیه آرد
گلایه کارگران کارخانجات شهرک صنعتی کجوار از آسفالت فرسوده
درخواست اهالی پردیس برای نصب کنتور مستقل در مجتمع‌های بزرگ و پر جمعیت
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تعیین تکلیف استخدام
گلایه از اجرا نشدن طرح خدمت سربازی در محل سکونت
گران شدن اینترنت کاربران را به دردسر انداخت