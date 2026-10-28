شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی ا قطع سهمیه آرد مناطق روستایی شهرستان اهواز گلایه کرد وخواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نان برای بسیاری از خانوار‌های روستایی و عشایری استان خوزستان به ویژه شهرستان اهواز؛ بخشی از معیشت روزانه خانواده‌هایی است که همچنان نان مورد نیاز خود را در خانه تهیه می‌کنند و سهمیه آرد یارانه‌ای در تأمین نیازهایشان نقش اساسی دارد. اما این روز‌ها قطع سهمیه آرد مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، قطع سهمیه آرد در مناطق روستایی استان خوزستان از جمله شهرستان اهواز مردم را با مشکل بزرگی مواجه کرده و مردم برای تامین نان باید به نانوایی‌های شهر مراجعه کنند و کسی هم پاسخگو نیست. لطفا پیگیری کنید.

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