نخستین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان و در بخش پسران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، نخستین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان و در بخش پسران طی دو روز و در روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری در مجموعه ورزشی پارمیس برگزار می‌شود.

امین بنی‌اسد، احسان گلی، مانی محبوبی، امیرحسین فرخی (دروازه‌بان)، عرشیا نیرآبادی، امیرمحمد سهیلی، ابوالفضل صوفی، رادین مجرین، مهدیار فیاض، مهدیار باباجان، عرشیا برادران، محمد سبحان، محمدحسین صادقی، علی بقالی، علیسان عبدی، سید عرفان نقیبی، مسعود راحت (دروازه‌بان)، مسلم شه‌بخش، علی طالبی، دانیال هاتفی و مجتبی زحمتکش نفرات دعوت شده را تشکیل می‌دهند.

سینا صفی‌یاری، هدایت و مربیگری بازیکنان حاضر در این مرحله از اردو را بر عهده دارد و عملکرد نفرات دعوت شده در جریان تمرینات و ارزیابی‌های فنی، مبنای شناسایی نفرات برتر برای ادامه مسیر آماده‌سازی تیم ملی خواهد بود.

برچسب ها: تیم ملی اسکیت ، فدراسیون اسکیت
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