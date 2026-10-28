باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سردار فدوی در رزمایش «جان‌فدایان لرستان» با اشاره به آنچه تجلی وعده‌های الهی در دفاع مقدس دوم و سوم خواند، اظهار کرد: با وجود هجوم همه‌جانبه استکبار جهانی به ایران اسلامی و جبهه مقاومت و شکل‌گیری نبردی دشوار، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی پیروز نهایی این رویداد تاریخی بودند.

وی شکست قدرت‌های بزرگ مادی در مواجهه با انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از برتری جبهه حق دانست و افزود: این تحولات، پوشالی بودن قدرت‌های استکباری را آشکار کرده و حقیقت قدرت واقعی در جهان را به ملت‌ها نشان داده است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با تمجید از حضور مستمر مردم در صحنه دفاع از کشور تصریح کرد: بیش از ۲۴۰ روز است که آحاد مردم ایران اسلامی شبانه‌روز در میدان حضور دارند و در کنار فرزندان رزمنده خود ایستاده‌اند.

فدوی این حضور را تجلی راستین «وحدت کلمه» و از برجسته‌ترین رهنمودهای امام خمینی (ره) دانست و با گرامیداشت یاد شهدا، امام شهیدان و فرماندهان دفاع از انقلاب اسلامی، تأکید کرد: نیروهای مسلح و ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر جبهه استکبار ایستاده‌اند و ثمره نهایی این مقاومت، پیروزی‌ای خواهد بود که به گفته وی، امپراتوری رسانه‌ای دشمن قادر به پنهان کردن آن نیست.

نقش مردم لرستان در پشتیبانی از هوافضای سپاه

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از نقش مردم لرستان در پشتیبانی از عملیات هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: شلیک‌های متعدد از استان لرستان به سمت تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکایی، جلوه‌ای از توانمندی و اقتدار نیروهای هوافضای سپاه بود.

فدوی با اشاره به مشارکت داوطلبانه مردم غیور لرستان در پشتیبانی لجستیکی از این عملیات‌ها اظهار کرد: مردم با وسایل شخصی خود به میدان آمدند تا مسیرهای دسترسی و پشتیبانی تونل‌های هوافضا باز بماند؛ حتی در شرایطی که خطر اصابت گلوله وجود داشت.

یادآوری حماسه تاریخی لرستان و بختیاری

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه همچنین با یادآوری حضور مردم لرستان و بختیاری با لباس‌های محلی در روزهای آغازین جنگ در اهواز و جبهه جنوب، بر نقش زنان و مردان این مناطق در پشتیبانی از جبهه‌ها تأکید کرد.

وی این همراهی را بخشی از پیشینه تاریخی همبستگی مردم ایران در دفاع از کشور دانست و رزمایش «جان‌فدایان لرستان» را جلوه‌ای از اتحاد قلبی، زبانی و عملی ملت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.

فدوی در پایان بر تداوم ایستادگی و همبستگی مردم و نیروهای مسلح تأکید کرد و پیروزی را نتیجه نهایی این مسیر مقاومت دانست.