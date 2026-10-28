باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار مدیران دفاتر بانوان و خانواده استان‌های یزد، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ضمن تسلیت ایام فاطمیه، ابراز امیدواری کرد که همگان بتوانند در مسیر زندگی از سیره و آموزه‌های ارزشمند حضرت فاطمه زهرا (س) درس بگیرند و آن حضرت را الگوی زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

وی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه بر قیام و حرکت برای خدا تأکید می‌کند؛ بنابراین تمامی فعالیت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات انسان باید با نیت الهی و در مسیر رضایت پروردگار انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه انسان در دنیا همواره در مسیر حرکت به سوی خداوند و دستیابی به کمال قرار دارد، افزود: همه انسان‌ها باید هدفی متعالی را در زندگی دنبال کنند و آن هدف، رسیدن به قرب الهی است؛ اما متأسفانه بسیاری از انسان‌ها در زندگی دنیوی از این هدف اصلی غافل شده‌اند.

آیت‌الله ناصری تصریح کرد: انسان باید در دنیا ارتباط خود را با خداوند تقویت کند و نیت و عمل خویش را برای رضای الهی قرار دهد؛ چراکه حرکت در مسیر خداوند، به انسان عزت و ارزش می‌بخشد و موجب برکت در کارها، تلاش‌ها و پیشرفت در امور زندگی می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت معنویت در محیط خانواده خاطرنشان کرد: اگر خداوند و ارزش‌های معنوی در کانون خانواده پررنگ باشد، زندگی خانوادگی سرشار از آرامش، محبت و لذت خواهد بود و اعضای خانواده می‌توانند در مسیر رشد و تعالی گام بردارند.

ضرورت تبیین فرهنگ فرزندآوری با تقویت باور به رزاقیت خداوند

امام‌جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ فرزندآوری گفت: باید این حقیقت برای خانواده‌ها به‌درستی تبیین شود که روزی‌رسان حقیقی خداوند متعال است و نباید نگرانی از مسائل معیشتی موجب غفلت از موضوع فرزندآوری شود.

وی با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ» افزود: خداوند در قرآن کریم به‌صراحت می‌فرماید که روزی فرزندان و والدین را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو لازم است این باور الهی در جامعه و میان خانواده‌ها تقویت شود.

لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با شأن بانوان

آیت‌الله ناصری همچنین با اشاره به موضوع اشتغال بانوان، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه تأکید کرد و گفت: باید زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و متناسب با شأن و جایگاه بانوان فراهم شود تا زنان برای تأمین نیاز‌های شغلی و اقتصادی خود ناچار به فعالیت در هر محیط کاری نباشند.

وی در پایان، هدایت فکری و معنوی خانواده‌ها، زنان و دختران را از مسئولیت‌های مهم متولیان حوزه بانوان و خانواده دانست و تأکید کرد: باید با احساس مسئولیت، دلسوزی و تلاش مستمر، برای هدایت خانواده‌ها و به‌ویژه زنان و دختران جامعه اهتمام ورزید و مسیر صحیح زندگی و تعالی معنوی را به آنان نشان داد.

منبع روابط عمومی